Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim OlotQueixes de l'Eixample de GironaOperatiu FigueresRegina Rodríguez SirventSidral Platja d'AroTaxa d'autobusos GironaGuerra Pròxim Orient
instagramlinkedin

Desmantellen un cultiu amb 199 plantes de marihuana en una casa de Figueres

Els Mossos han detingut un home com a responsable de la plantació

La plantació de marihuana descoberta a Figueres

La plantació de marihuana descoberta a Figueres / Mossos d'Esquadra

ACN

ACN

Figueres

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i desmantellat una plantació de marihuana amb 199 plantes a l'interior d'una casa de Figueres. Els fets es remunten a dimecres passat al matí quan els agents de la Unitat d'Investigació dels Mossos, l'ARRO i Guàrdia Urbana de Figueres van fer una entrada i registre a la finca. La policia va localitzar la plantació i va descobrir que tenien la llum punxada amb una doble escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica. A més, comptava amb tots els aparells de cultiu indoor. Entre ells, 22 plafons de llum led, quatre ventiladors, quatre extractors i tres aparells d'aire condicionat.

El cultiu es trobava distribuït en dues habitacions de la primera planta. En una hi havia 132 plantes i, a l'altra, 67 més. A l'interior de la casa hi havia un home, que va quedar detingut com a responsable de la plantació.

Notícies relacionades

L'arrestat va passar a disposició judicial l'endemà de la detenció.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
