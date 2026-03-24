Desmantellen un cultiu amb 199 plantes de marihuana en una casa de Figueres
Els Mossos han detingut un home com a responsable de la plantació
Els Mossos d'Esquadra han detingut un home i desmantellat una plantació de marihuana amb 199 plantes a l'interior d'una casa de Figueres. Els fets es remunten a dimecres passat al matí quan els agents de la Unitat d'Investigació dels Mossos, l'ARRO i Guàrdia Urbana de Figueres van fer una entrada i registre a la finca. La policia va localitzar la plantació i va descobrir que tenien la llum punxada amb una doble escomesa connectada directament a la xarxa elèctrica. A més, comptava amb tots els aparells de cultiu indoor. Entre ells, 22 plafons de llum led, quatre ventiladors, quatre extractors i tres aparells d'aire condicionat.
El cultiu es trobava distribuït en dues habitacions de la primera planta. En una hi havia 132 plantes i, a l'altra, 67 més. A l'interior de la casa hi havia un home, que va quedar detingut com a responsable de la plantació.
L'arrestat va passar a disposició judicial l'endemà de la detenció.
