Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
crim OlotQueixes de l'Eixample de GironaOperatiu FigueresRegina Rodríguez SirventSidral Platja d'AroTaxa d'autobusos GironaGuerra Pròxim Orient
instagramlinkedin

Un dispositiu Kanpai amb controls a la Jonquera i Cantallops frustra un robatori a un camió i es clou amb set detinguts

El dispositiu va identificar 492 persones i 123 vehicles i es va tancar amb 28 denúncies, drogues decomissades i bombones de "gas del riure" intervingudes

Material requisat durant el dispositiu Kanpai a la Jonquera: bombones de "gas del riure", una defensa, un ganivet i droga. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

La Jonquera

La Jonquera i Cantallops van ser escenari la matinada del dia 22 de març d’un nou dispositiu Kanpai, un operatiu policial conjunt contra la multireincidència centrat en el control de l’oci nocturn, la seguretat viària i la prevenció de robatoris de càrrega en camions.

L’actuació es va dur a terme entre les dues i les sis de la matinada, amb la participació d’una quarantena d’efectius dels Mossos d’Esquadra, una vintena d’agents de la Policia Nacional i catorze membres de la Guàrdia Civil. Els controls es van instal·lar en dos dels principals accessos de la zona: l'N-II, a la Jonquera, i la GI-603, al terme municipal de Cantallops.

Segons el balanç policial, durant el dispositiu es van identificar 492 persones i 123 vehicles. L’operatiu es va saldar amb set persones detingudes: cinc per alcoholèmies penals i dues més per negar-se a sotmetre’s a les proves de detecció d’alcohol.

El dispositiu també tenia com a objectiu prevenir sostraccions de càrrega de camions. Durant la matinada, els agents van frustrar un robatori quan van sorprendre cinc persones encaputxades que ja havien preparat 15 caixes per endur-se-les. La policia va recuperar el material i manté oberta la investigació per identificar i detenir els autors.

28 denúncies i "gas del riure"

A més, els agents van tramitar 28 denúncies en total: set per conduir sota els efectes de l’alcohol, tres per conduir sota els efectes de les drogues, onze per infraccions de trànsit i set per tinença d’armes prohibides. També es van aixecar nou actes de comís per tinença de drogues i quatre actes per possessió de bombones d’òxid nitrós, conegut com a “gas del riure”. La bombona més gran es va intervenir en un vehicle i les altres tres més petites, en un altre cotxe on viatjaven cinc persones.

En l’operatiu hi van intervenir diverses unitats especialitzades. Per part dels Mossos, hi van participar agents de Seguretat Ciutadana, de l’Àrea Regional de Recursos Operatius, de Trànsit i de la Unitat Canina. La Policia Nacional hi va destinar efectius de la Unitat d’Intervenció Policial i de la Unitat de Frontera. La Guàrdia Civil hi va aportar agents de la Secció Fiscal, de la Unitat de Seguretat Ciutadana de Comandància i també de la Unitat Canina.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Carles Ribas vol presentar-se a les municipals del 2027 a Girona i admet contactes amb Puigdemont

Mor Baltasar Parera Coll, impulsor del turisme a la Costa Brava

Els sindicats convocants de la vaga educativa amenacen amb noves mobilitzacions si el Govern no mou fitxa

Maçanet de la Selva engega la campanya "Volem l'Institut ja!" per exigir el desbloqueig del nou centre

El CaixaForum apel·la als sentits per redescobrir les plantes del Museu del Prado

Les imatges de l'exposició "La botanica en l'art" del Museu del Prado que es pot visitar al Caixa Forum de Girona

El circuit Fem Drecera celebra la seva 5a edició amb 15 caminades per descobrir el Pla de l'Estany

La processó del Sant Enterrament i els Manaies, plats forts de la Setmana Santa de Girona

