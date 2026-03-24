Operatiu policial contra una organització criminal de tràfic internacional de drogues amb epicentre a Figueres
El dispositiu dels Mossos i Vigilància Duanera, desplegat també a Salt i Argentona, mobilitza més de 200 agents
M.V.
Els Mossos d'Esquadra tenen en marxa aquest dimarts un dispositiu conjunt amb el Servei de Vigilància Duanera per desarticular una organització criminal dedicada al tràfic internacional de drogues entre Catalunya i França.
Segons la informació disponible, l'epicentre de l'entramat se situa en diferents carrers de l'entorn del Parc Bosc i del barri de Sant Joan de Figueres, tot i que l'operatiu també s'ha desplegat en un pis de Salt. I també s'ha fet alguna entrada a Argentona (Maresme) on també hi ha hagut escorcolls. La investigació continua oberta i, de moment, es troba sota secret. L'objectiu és escapçar aquest grup criminal -clan- que trafica marihuana i cocaïna entre ambdós països. En aquest dispositiu, s'han requisat armes de foc i també droga.
El dispositiu ha començat a quarts de sis de la matinada i compta amb un ampli desplegament policial de més de 200 efectius. Hi participen per parts dels Mossos d'Esquadra, agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC), així com unitats de la BRIMO, l'ARRO, el GEI, Seguretat Ciutadana i la Sala Central. També hi ha l'helicòpter dels Mossos d'Esquadra que ha sorprès a molts veïns de la ciutat de Figueres aquesta matinada.
En el cas de Figueres, s'han realitzat almenys quatre entrades en cases del barri de Sant Joan i del Parc Bosc. Segons l'ACN estan localitzades dos al carrer Ramon i Cajal, un al Cresques Elies i un altre al Mossèn Jesús Franco.
- Crim d'Olot: la víctima és un jove de 31 anys i la família demana ajuda per donar-li l’últim adeu
- «Fa molt temps que tothom està preocupat per saber qui som»
- Quants diners cal tenir estalviats per comprar un pis a Girona?
- Aquestes són les 6 feines més mal pagades a Espanya: sense elles tot s'atura, però cobren menys
- Disset sirenes alertaran la població en cas de risc a les preses de Susqueda i el Pasteral: Endesa les prova
- Quatre detinguts a Lloret en un operatiu contra una banda internacional de tràfic d’armes i drogues
- Pancartes i retrets a Salellas en una reunió tensa a l’Eixample
- La Pastisseria Ferrer d'Olot, el portal 'al món de la xocolata