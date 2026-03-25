La justícia condemna el conductor que va atropellar i matar una parella en un pas de vianants de Roses
El tribunal ha dictaminat que el conductor, a més de la pena de presó, no podrà conduir durant quatre anys i haurà de pagar les costes del procés, mantenint les mesures cautelars prèvies
L’Audiència de Girona ha condemnat a tres anys i tres mesos de presó el conductor que el maig del 2021 va atropellar mortalment una parella que travessava un pas de vianants de Roses. La sala considera provat que conduïa sota els efectes de l’alcohol, a una velocitat superior a la permesa i que va avançar per la dreta un vehicle que s’havia alentit per deixar passar els vianants.
La sentència de la secció tercera de l’Audiència Provincial també imposa al condemnat quatre anys de privació del dret de conduir i la pèrdua de vigència del permís. A més, li carrega les costes del procés, incloses les de l’acusació particular, i manté les mesures cautelars acordades en la causa.
Els fets es remunten al 8 de maig del 2021, cap a les 14.55 hores, a la ronda de circumval·lació de Roses, en un tram connectat amb la C-260 i senyalitzat amb un límit de 40 quilòmetres per hora i amb pas de vianants. Segons recull la resolució, el conductor circulava amb un Nissan Juke, darrere d’un altre vehicle que va reduir la marxa quan va advertir que dues persones començaven a creuar. El condemnat, però, no es va adonar ni dels vianants ni del pas de vianants i va fer un avançament per la dreta.
Alcohol, excés de velocitat i avançament per la dreta
La sala dona per acreditat que el vehicle anava a una velocitat d’entre 64 i 75 quilòmetres per hora i que el conductor va ometre “les més elementals mesures de precaució”. A conseqüència de l’impacte, una dona de 67 anys va morir al lloc dels fets i el seu marit, de 63, va morir més tard a l’hospital, tots dos per un traumatisme cranioencefàlic.
La resolució també recull que, quan la policia va arribar al lloc, els agents van apreciar signes clars d’haver begut. Les proves d’alcoholèmia van donar 0,73 i 0,63 mg/l en aire espirat, per sobre del llindar penal. El tribunal remarca igualment que no hi havia problemes de visibilitat ni factors externs que expliquessin el sinistre i que, si el conductor hagués adaptat la conducció al que passava a la via, l’accident era evitable.
L’Audiència aprecia dilacions indegudes
La pena s'ha quedat en tres anys i tres mesos per què el tribunal aprecia l’atenuant de dilacions indegudes. La sentència considera que la tramitació de la causa es va allargar de manera excessiva, amb períodes de paralització no atribuïbles a l’acusat, fins a fregar els cinc anys entre l’inici de les diligències i la celebració del judici.
Tot i admetre la gravetat dels fets i el doble resultat mortal, els magistrats sostenen que la conducta encaixa en dos delictes d’homicidi per imprudència greu en concurs amb un delicte contra la seguretat viària per conducció sota els efectes de l’alcohol, però no en una imprudència “notòriament greu” que justifiqui una pena superior.
Durant el judici, fiscalia i acusació particular, exercida per l’advocat Manuel Vivó, van sostenir qualificacions diferents sobre l’abast penal dels fets, i la resolució acaba optant per la via que considera ajustada a la jurisprudència. La mateixa sentència subratlla, a més, que les pretensions de l’acusació particular “no han estat inútils ni supèrflues”.
Indemnitzacions i sense carnet
Pel que fa a la responsabilitat civil, la resolució assenyala que no hi ha cap nou pronunciament perquè les indemnitzacions ja han estat satisfetes. Segons la sentència, l'asseguradora ja havia consignat les quantitats corresponents als fills i germans de les víctimes, i el tribunal tampoc imposa els interessos que reclamava l’acusació particular.
La resolució manté les mesures cautelars acordades en la causa, especialment les del 10 de maig del 2021, entre les quals la retirada cautelar del dret de conduir,
Contra la resolució es pot presentar recurs d’apel·lació davant la Sala Civil i Penal del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya .
