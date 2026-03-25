Mor un submarinista de 73 anys a la zona del far de Sarnella, al Port de la Selva
La víctima hauria patit una parada cardiorespiratòria
Un submarinista ha mort aquest dimecres al migdia mentre realitzava una immersió a la zona de Sarnella, al Port de la Selva. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de les 12 del migdia i fins a la zona s'hi ha desplaçat efectius del Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, la Guàrdia Municipal i un helicòpter del SEM. Segons informen fonts municipals, l'home hauria patit una parada cardiorespiratòria i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.
La víctima mortal és un home de 73 anys i de nacionalitat francesa que feia la immersió amb tres persones més. Durant l’activitat s’ha començat a trobar malament, amb mareig, i quan l'han tret de l'aigua havia perdut el coneixement. Els serveis d’emergència han intentat reanimar-lo sense èxit.
L’avís l’ha donat el company amb qui la víctima feia la immersió. El cas està sota investigació de la Guàrdia Civil, i el GEAS (Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques) ha intervingut per analitzar les circumstàncies del succés.
Subscriu-te per seguir llegint
