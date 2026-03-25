Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Noèlia aconsegueix l'eutanàsiaDivorcisOperatiu FigueresNour director la MercèDetingudes VilablareixGuerra Pròxim OrientSalmonel·la en llonganissa
instagramlinkedin

Mor un submarinista de 73 anys a la zona del far de Sarnella, al Port de la Selva

La víctima hauria patit una parada cardiorespiratòria

Lateral d'un helicòpter del SEM

Lateral d'un helicòpter del SEM / Norma Vidal

ACN

Eva Batlle

El Port de la Selva

Un submarinista ha mort aquest dimecres al migdia mentre realitzava una immersió a la zona de Sarnella, al Port de la Selva. Els equips d'emergències han rebut l'avís quan passaven pocs minuts de les 12 del migdia i fins a la zona s'hi ha desplaçat efectius del Mossos d'Esquadra, Protecció Civil, la Guàrdia Municipal i un helicòpter del SEM. Segons informen fonts municipals, l'home hauria patit una parada cardiorespiratòria i els serveis mèdics no han pogut fer res per salvar-li la vida.

La víctima mortal és un home de 73 anys i de nacionalitat francesa que feia la immersió amb tres persones més. Durant l’activitat s’ha començat a trobar malament, amb mareig, i quan l'han tret de l'aigua havia perdut el coneixement. Els serveis d’emergència han intentat reanimar-lo sense èxit.

L’avís l’ha donat el company amb qui la víctima feia la immersió. El cas està sota investigació de la Guàrdia Civil, i el GEAS (Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques) ha intervingut per analitzar les circumstàncies del succés.

El cas està sota investigació de la Guàrdia Civil. L’avís l’ha donat el company amb qui la víctima feia immersió, després que aquesta s’hagués començat a trobar malament i acabés patint una aturada cardíaca.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

