Operació dels Mossos al centre de Figueres contra el tràfic de drogues

La policia ha entrat per ordre judicial en un pis del carrer Col·legi, l'endemà de l'operació de gran abast als barris del sector oest

El dispositiu dels Mossos al carrer Col·legi. / M.V.

Figueres

L'endemà d'una operació de gran abast als barris del sector oest de Figueres contra una xarxa de tràfic de drogues entre Catalunya i França, que va acabar amb nou detinguts, la ciutat s'ha tornat a despertar aquest dimecres al matí amb una nova operació dels Mossos d'Esquadra. En aquest cas, però, al mateix centre de la ciutat. Els Mossos han entrat, per ordre judicial, en un pis del carrer Col·legi, número 3, en un desplegament que ha comportat el tall del trànsit en una de les vies més transitades de la ciutat.

El carrer Col·legi ha quedat tallat al trànsit a primera hora del matí. / M.V.

Segons fonts municipals, l'entrada per ordre judicial al carrer Col·legi estaria emmarcada en una investigació també relacionada amb el tràfic de drogues.

