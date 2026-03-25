Persecucions policials a Empuriabrava contra joves que circulaven temeràriament: un detingut i un denunciat
La Policia Local de Castelló d’Empúries va actuar el 20 de març en diferents zones, va immobilitzar una moto i un quad i va tramitar onze denúncies administratives
La Policia Local de Castelló d’Empúries va dur a terme el passat 20 de març diverses actuacions a Empuriabrava per frenar un grup de joves que circulava de manera temerària posant en risc la seguretat viària.
Els agents van haver d’intervenir en més de dues persecucions en diferents punts del nucli. Algunes de les maniobres no es van poder arribar a aturar, però finalment la policia va aconseguir interceptar el conductor d’una moto i també un quad.
En el cas de la motocicleta, la Policia Local va detenir el conductor, un jove de 19 anys, per un delicte de conducció temerària i per conduir sense permís. A més, els agents li van imposar cinc denúncies administratives i van procedir a la immobilització del vehicle.
Entre les infraccions atribuïdes al conductor de la moto hi ha circular sense casc, sense placa de matrícula, sense llums i desobeir les ordres dels agents. Segons la policia, el jove conduïa sense respectar cap de les normes bàsiques de circulació.
Denunciat el conductor del quad
D’altra banda, els agents també van aturar un quad, al conductor del qual van interposar sis denúncies administratives i que també va quedar immobilitzat. En aquest cas, les infraccions inclouen conducció temerària, no obeir les ordres policials, transportar més persones de les places autoritzades, circular sense enllumenat, sense retrovisor i sense placa de matrícula.
Les actuacions es van fer arran de la presència d’aquest grup de joves, que circulava tper Empuriabrava a gran velocitat i amb maniobres de risc generant molèsties i perill per a la resta d’usuaris de la via.
La Policia Local ha remarcat la importància de respectar les normes de circulació per garantir la seguretat viària.
