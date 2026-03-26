Policies nacionals salven la vida d’un camioner amb un ictus a la Jonquera
Els agents el van localitzar en una benzinera de l’N-II després que una ambulància el busqués sense èxit amb una ubicació molt imprecisa
La ràpida actuació d’una patrulla de la comissaria de la Policia Nacional de la Jonquera va permetre assistir un camioner d’uns 50 anys que estava patint un ictus la nit de dimarts a dimecres, 25 de març, a la Jonquera.
Segons fonts policials, tot va començar poc després de la mitjanit quan els agents, que feien tasques de vigilància, van veure una ambulància circulant per la zona amb els llums encesos i aparentment buscant algú. En atansar-s’hi, els sanitaris els van explicar que havien rebut un avís a través del 112 d’una persona que es trobava malament i que podria estar patint un problema cardíac, però que només disposaven d’una ubicació molt genèrica: la zona de la Jonquera, indiquen fonts del cos de seguretat.
Davant d’això, els policies van iniciar una recerca pels voltants fins que van localitzar, en una benzinera de l’N-II, un camioner situat entre vehicles pesants que els feia senyals demanant auxili. Els agents van comprovar que es tractava de l’home que havia alertat els serveis d’emergència i van mobilitzar immediatament els sanitaris del SEM a través de la sala de comunicacions de la Policia Nacional de la Jonquera.
Atenció ràpida
L’home els va explicar que tenia antecedents mèdics i que creia que estava patint una afecció similar a la que ja havia tingut abans. Tot i això, els agents van observar que els símptomes eren compatibles amb un ictus i li van fer una primera assistència fins a l’arribada de l’ambulància.
Posteriorment, els sanitaris del SEM el van estabilitzar i el van traslladar a l’hospital. La rapidesa en la localització i l’atenció va ser clau perquè el camioner pogués rebre assistència mèdica amb celeritat.
