Roses acaba les obres de millora del camí de ronda entre Canyelles i l'Almadrava

Els treballs han costat 570.000 euros i han actuat en un tram d'1,1 quilòmetres

Un dels trams del camí de ronda que s'ha rehabilitat / ACN

ACN

Girona

Roses ha acabat les obres de condicionament del camí de ronda entre les platges de Canyelles i Almadrava, que ja està obert als caminants. El projecte ha consistit en una rehabilitació integral del camí, un tram d'1,1 quilòmetres, amb la voluntat de garantir la conservació del paisatge natural i el gaudi segur d’un itinerari molt freqüentat al municipi, tant per veïns com per visitants. Les obres han costat 570.000 euros i s'han finançat íntegrament amb fons Next Generation.

Els treballs han consistit en la rehabilitació del paviment de formigó que ja existia, amb un nou tractament superficial de sulfat ferrós que ha millorat l’estabilitat i la imatge. Per la seva part, en els trams que no disposaven de paviment, s’ha aplicat un nou material granular tipus sauló estabilitzat.

A més, s'ha creat una vora d'uns 20 cm d'amplada de formigó acolorit, on s'han incorporat uns àrids fotoluminescents que es carreguen de dia amb la llum del sol i que a la nit emeten llum de color blau. També s’han col·locat baranes de protecció al llarg del recorregut, entre d'altres.

Amb la finalització d’aquest projecte, Roses assoleix un recorregut vora el mar de 16 quilòmetres ininterromputs que va des de Santa Margarida fins al Cap Norfeu.

