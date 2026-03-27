El veuen traginant unes bosses a Empuriabrava i acaba denunciat per dur droga i una navalla prohibida
La Policia Local de Castelló d’Empúries el va interceptar de nit a l’avinguda Fages de Climent durant un dispositiu de prevenció de delictes contra el patrimoni
La Policia Local de Castelló d’Empúries ha denunciat un home de 40 anys per la Llei de seguretat ciutadana després de trobar-li una arma prohibida i droga.
Els fets van passar a Empuriabrava diumenge, cap a dos quarts de dotze de la nit, quan una patrulla feia un servei preventiu de seguretat ciutadana per evitar delictes contra el patrimoni. Els agents circulaven per l’avinguda Fages de Climent quan van veure un home que transportava unes bosses molt grans, fet que els va cridar l’atenció, segons fonts policials.
Després d’aturar-lo i identificar-lo, els policies van comprovar que portava una navalla de tipus papallona, amb una fulla de grans dimensions, així com haixix per a consum propi.
Per tot plegat, l’home va quedar denunciat tant per dur l’arma blanca prohibida com per la tinença de droga.
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- Detenen a Vilablareix una mare i una filla que venien articles de luxe falsificats gairebé indetectables
- Can Valls: tres generacions d'un restaurant que celebra la cuina catalana
- La tramuntana deixa una quarantena d’incidències a les comarques de Girona i un cop de 148,3 km/h a Portbou
- Una nova ruta connectarà l’aeroport de Girona amb Mallorca a partir del juliol
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística
- Vuit detinguts en una actuació policial al bloc ocupat de Ferran Puig de Girona