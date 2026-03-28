Un cotxe crema completament a la C-260 a Figueres

Es ocupants van poder sortir del vehicle a temps

El cotxe cremant a Figueres. / Captura de vídeo / anti-radars Garrotxa

Eva Batlle

Figueres

Un incendi en un vehicle va mobilitzar aquest divendres a la nit dues dotacions dels Bombers.

El foc es va declarar en un cotxe que circulava per la C-260, al seu pas per Figueres, cap a les deu de la nit.

En el vídeo es pot veure la intensitat del foc:

Els ocupants del vehicle en van poder sortir abans que les flames el calcinessin completament, tot i la intervenció dels Bombers.

Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la regulació del trànsit i de la gestió de la grua per retirar el vehicle.

