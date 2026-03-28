Un cotxe crema completament a la C-260 a Figueres
Es ocupants van poder sortir del vehicle a temps
Un incendi en un vehicle va mobilitzar aquest divendres a la nit dues dotacions dels Bombers.
El foc es va declarar en un cotxe que circulava per la C-260, al seu pas per Figueres, cap a les deu de la nit.
En el vídeo es pot veure la intensitat del foc:
Els ocupants del vehicle en van poder sortir abans que les flames el calcinessin completament, tot i la intervenció dels Bombers.
Els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la regulació del trànsit i de la gestió de la grua per retirar el vehicle.
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística