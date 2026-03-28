Cremen sis contenidors a Empuriabrava
Els Bombers han extingit el foc al sector Moxó, on les flames també han afectat vegetació
Un incendi de contenidors ha mobilitzat els Bombers aquest dissabte a la tarda a Empuriabrava.
L’avís s’ha rebut poc abans de dos quarts de quatre de la tarda i fins al sector Moxó s’hi ha desplaçat una dotació.
Quan han arribat, els efectius s’han trobat el foc ja desenvolupat. En total, han cremat sis contenidors i les flames també han afectat una mica de vegetació de l’entorn.
Els Bombers han pogut extingir l’incendi en poca estona, segons han informat fonts del cos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Una baralla entre dos menors acaba amb un d'apunyalat en un institut de Girona
- El tàndem familiar perfecte que fa rodar Can Mascort
- Dos morts en el camió incendiat de l'accident de L'Eix a Santa Coloma de Farners
- Aquests són els barris de Girona amb un risc més alt de proliferació de mosquit tigre
- Què fer aquest cap de setmana a les comarques gironines
- Thylane Blondeau, la nena que va fascinar el món amb 6 anys, anuncia ara el seu casament
- La Cantada d’Havaneres de Calella de Palafrugell inicia una nova etapa amb Meritxell Pastor al capdavant de la direcció artística