Cremen sis contenidors a Empuriabrava

Els Bombers han extingit el foc al sector Moxó, on les flames també han afectat vegetació

Una imatge d'una dotació dels Bombers / Bombers de la Generalitat

Eva Batlle

Empuriabrava

Un incendi de contenidors ha mobilitzat els Bombers aquest dissabte a la tarda a Empuriabrava.

L’avís s’ha rebut poc abans de dos quarts de quatre de la tarda i fins al sector Moxó s’hi ha desplaçat una dotació.

Quan han arribat, els efectius s’han trobat el foc ja desenvolupat. En total, han cremat sis contenidors i les flames també han afectat una mica de vegetació de l’entorn.

Els Bombers han pogut extingir l’incendi en poca estona, segons han informat fonts del cos.

