Fira del Vaixell d'Empuriabrava: 350 embarcacions des de 4 a 18 metres d'eslora
L’esdeveniment, que se celebra al Port de la Marina d’Empuriabrava, des d'avui fins al 5 d'abril amb una àmplia oferta de segona mà, noves i milla 0
La XXXVI Fira del Vaixell d’Ocasió tornarà a convertir el Port de la Marina d’Empuriabrava en un dels grans punts de trobada del sector nàutic. Des d'avui fins al diumenge 5 d’abril, els visitants podran descobrir més de 350 embarcacions, tant a sec com a flotant, en una nova edició d’un certamen ja consolidat com a referent.
La Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava presentarà una àmplia oferta de vaixells de segona mà garantits i en perfecte estat, però també incorporarà embarcacions noves i de milla 0. D’aquesta manera la mostra aposta per la diversitat que permetrà als compradors escollir entre diferents tipologies i adaptar la compra a les seves necessitats, preferències i pressupost.
Al llarg dels anys la fira nàutica d’Empuriabrava s’ha anat obrint a tota mena de públic i de client, fet que ha contribuït a reforçar el seu atractiu comercial. En el cas de les embarcacions noves, els interessats també tindran l’opció de personalitzar-les, una possibilitat que amplia encara més les opcions disponibles dins del recinte firal.
Més de 3.000 vendes
La XXXVI edició de la fira arriba avalada per una trajectòria destacada. Durant les seves més de tres dècades d’història, el certamen ha superat les 3.000 embarcacions i motos d’aigua venudes, una xifra que consolida el seu pes dins del mercat i que ha contribuït a atraure expositors amb una àmplia experiència i prestigi en el sector.
L’oferta prevista inclourà, en sec, embarcacions de 4 a 10 metres d’eslora, pneumàtiques grans i petites i motos d’aigua. A l’aigua, en canvi, s’hi podran veure velers i motos de motor de 7 a 18 metres. A més, la fira comptarà amb estands d’empreses nàutiques que oferiran serveis, accessoris i informació per als visitants.
Un dels valors afegits de la Fira del Vaixell d’Ocasió serà l’assessorament professional. Durant tota la setmana, les empreses presents disposaran d’assessors especialitzats que ajudaran els visitants a trobar l’embarcació que millor s’ajusti al seu estil de navegació, a les seves necessitats i al pressupost disponible.
La fira obrirà amb entrada gratuïta dissabte 28 de març i es podrà visitar fins al diumenge 5 d’abril, en horari de 10 del matí a 7 de la tarda. La proposta està pensada tant per als professionals de la nàutica com per als aficionats i les famílies que vulguin gaudir d’una jornada entre vaixells en un entorn marítim singular.
Més enllà de la compravenda, la Fira del Vaixell d’Ocasió d’Empuriabrava es presenta també com una cita vinculada a la passió per la mar, amb una combinació de qualitat, varietat i expertesa que reforça el paper del municipi com a referent nàutic en l’àmbit nacional i internacional.
La visita a la Marina també permetrà descobrir altres atractius del municipi, com els seus canals, la gastronomia, els comerços i l’ambient marítim i turístic que té Castelló d’Empúries i el nucli d’Empuriabrava. Aquesta suma de nàutica, lleure, cultura i restauració fa que l’esdeveniment esdevingui una experiència completa per a tots els visitants.
