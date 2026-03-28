Rescaten una dona ferida per la mossegada d’un gos a Vilajuïga
La dona era en un punt de difícil accés i ha estat evacuada fins a una ambulància del SEM després de la intervenció dels Bombers
Una dona ha hagut de ser rescatada aquest dissabte al matí en una zona de difícil accés de Vilajuïga després de patir la mossegada d’un gos.
Els Bombers han fet el rescat de muntanya cap a les deu del matí, després de rebre l’avís al 112, que alertava que la dona no podia continuar el camí perquè un gos l’havia mossegada al bessó. Segons han informat els Bombers, la dona es trobava en una zona de difícil accés situada a prop d’un celler de Vilajuïga.
Per atendre l’emergència, s’han activat dues dotacions dels Bombers, que s’han desplaçat fins al punt on era la dona, ferida lleu. Un cop l’han localitzada, l’han traslladada fins a l’ambulància del SEM, que posteriorment l’ha evacuada a un centre sanitari perquè rebés atenció mèdica per la ferida.
Segons han informat els Bombers, la dona no podia continuar la marxa a causa de la mossegada.
Subscriu-te per seguir llegint
