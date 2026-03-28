Roses engega una campanya de conscienciació sobre patinets elèctrics abans de reforçar controls i sancionar
A partir de Setmana Santa s'intensificarà la vigilància podent sancionar als infractors de l'ordenança municipal
La Policia Local de Roses posarà en marxa la setmana vinent, coincidint amb les festes de Setmana Santa, una campanya informativa i de conscienciació adreçada als usuaris de patinets elèctrics i altres Vehicles de Mobilitat Personal (VMP). L’objectiu és fomentar una convivència més segura a la via pública i reduir les conductes de risc. Un cop finalitzat aquest període informatiu, la Policia Local reforçarà la vigilància i el control sobre la circulació d’aquests vehicles i podrà sancionar aquelles persones que incompleixin la normativa.
El municipi disposa d’una ordenança que regula la circulació de patinets elèctrics, segways i altres VMP. Amb aquesta iniciativa, la Policia vol posar l’accent en el compliment de la normativa i garantir que els conductors coneguin amb claredat les obligacions i prohibicions vigents.
Per fer arribar aquesta informació, s’ha editat un díptic informatiu que, durant les dues setmanes vinents, es repartirà a peu de carrer entre els usuaris d’aquests vehicles. Un cop acabades les festes, el Departament de Mobilitat Segura de la Policia també distribuirà aquest material als instituts de Roses, atès que molts estudiants fan ús habitual dels patinets elèctrics.
Entre els requisits principals per circular amb un patinet elèctric, cal tenir almenys 15 anys, portar sempre casc homologat i disposar d’enllumenat al davant i al darrere del vehicle. A més, està totalment prohibit circular per voreres i zones de vianants, utilitzar el telèfon mòbil o auriculars mentre es condueix, així com portar acompanyants. També és obligatori disposar d’una assegurança de responsabilitat civil.
El díptic incorpora, a més, informació específica sobre el procediment per inscriure el vehicle al Registre Nacional de Vehicles, un tràmit previ imprescindible per obtenir l’etiqueta identificativa oficial que s’ha de col·locar de manera visible al patinet.
