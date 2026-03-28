Sílvia Ripoll anuncia que vol repetir com a candidata de Junts per Roses a les municipals del 2027

La candidata que assumirà l'alcaldia el juny vinent en virtut de l'acord de govern defensa consolidar un “projecte de poble” amb ambició, responsabilitat i vocació de servei

Sílvia Ripoll espera tornar a encapçalar la candidatura de Junts el 2027. / Junts Roses

Redacció

Roses

Sílvia Ripoll ha anunciat als afiliats de Junts per Roses la seva voluntat de tornar a encapçalar la candidatura del partit a les eleccions municipals del 2027. Segons ha informat la formació, la regidora defensa la continuïtat del projecte amb l’objectiu de “continuar treballant per millorar el dia a dia dels rosincs i les rosinques”.

Durant la trobada amb la militància, Ripoll va reivindicar la necessitat de donar continuïtat a una línia de treball que, segons el partit, ja està oferint resultats visibles al municipi. La dirigent juntaire va posar l’accent en l’experiència acumulada al govern local i en el coneixement directe de les necessitats de Roses com a eines per afrontar els reptes dels pròxims anys.

Alcaldessa el juny de 2026

Ripoll és actualment segona tinenta d’alcaldia i responsable de les àrees de Cultura, Festes i Patrimoni a l’Ajuntament de Roses. En paral·lel, l’acord de govern entre el PSC, Gent del Pobles (GdR) i Junts assolit després de les municipals del 2023 preveu el relleu a l’alcaldia durant l’últim any del mandat, de manera que assumirà el càrrec al juny del 2026.

En la seva intervenció, la regidora va assegurar que vol imprimir a aquesta nova etapa “un estil propi” basat en la proximitat, l’acció i l’obtenció de resultats tangibles. Amb la mirada posada en el 2027, Ripoll defensa consolidar un “projecte de poble” amb ambició, responsabilitat i vocació de servei.

Amb aquest pas, Junts per Roses referma el lideratge de Ripoll al capdavant del projecte municipal. La formació ja la va escollir com a candidata per a les eleccions del 2023, quan va prendre el relleu de Montse Mindan

