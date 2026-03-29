Una tanca cedeix a Llançà i dues persones acaben ferides en caure pel talús
Un home de 31 anys i una dona de 24 han resultat ferits de matinada i han estat traslladats al Trueta després de caure de fins a quatre metres d'alçada
Dues persones han resultat ferides la matinada d'aquest diumenge a Llançà després de caure per un talús d’entre tres i quatre metres en un espai entre dos edificis a la carretera entre el Port de la Selva i Llançà.
Les primeres dades apunten que un home de 31 anys i una dona de 24 s’haurien recolzat en una tanca exterior que barrava el pas a la zona i l’estructura hauria acabat cedint.
L’accident ha obligat a mobilitzar els equips d’emergència durant aproximadament una hora. Quan els efectius hi han arribat, la dona ja havia pogut ser treta del punt on havia caigut. En canvi, l’home encara era al fons del pati.
El rescat de l'home
La maniobra s’ha concentrat en aquest segon rescat. El personal d’emergència de Llançà l’ha immobilitzat en una llitera niu i, després, una autoescala desplaçada des de Figueres l’ha extret amb grua fins a la vorera. Allà ha quedat en mans del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que l’ha atès abans del trasllat.
Els dos ferits han estat evacuats a l’hospital Josep Trueta de Girona en estat menys greu.
De moment, la informació disponible situa l’origen de la caiguda en la cessió d’una tanca exterior que impedia l’accés a la zona.
La clau és aquest punt: una estructura pensada per barrar el pas ha acabat convertint-se, segons les primeres dades, en l’element que ha precipitat l’accident. Per aquest motiu, s'ha precintat el lloc amb una banda per avisar que no és possible accedir-hi.
- Bones notícies per a qui va fer la mili: s’obre la porta a revisar la jubilació i sumar-ne aquesta quantitat de cotització
- Girona suspèn les activitats exteriors i tanca parcs i jardins aquest diumenge per l'alerta de vent
- Protecció Civil envia un ES-Alert a quatre comarques gironines per demanar que diumenge s'evitin les activitats a l'exterior pel vent
- Metges gironins denuncien la promoció d'actes sense aval científic i demanen més rigor a les administracions
- Els Mossos d’Esquadra intensifiquen la pressió a l’AP-7 gironina per fer fora lladres punxa-rodes i teloners
- Rescaten una dona ferida per la mossegada d’un gos a Vilajuïga
- Palamós estrena el nou passeig del Mar: setze mesos d’obres i una inversió de 6,6 milions
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada