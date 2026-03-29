Evacuen 20 menors i quatre monitors a Garbet pel fort vent del temporal a Llançà
El servei d’emergències 112 va activar un dispositiu per traslladar el grup d’esplai fins a un allotjament adequat
Un grup de 20 menors i quatre monitors d’un esplai va haver de ser evacuat ahir al vespre al voltant de Garbet, a Llançà, a causa del fort vent associat al temporal. Davant la situació, es va activar el servei d’emergències 112, amb la intervenció dels Mossos d’Esquadra i de la Policia Local de Llançà.
El dispositiu conjunt va permetre evacuar amb seguretat el grup de joves i traslladar-lo fins a un allotjament adequat. L’Ajuntament de Llançà ha destacat la rapidesa de l’actuació i la coordinació dels cossos de seguretat i emergències, així com la col·laboració dels serveis implicats en la resposta a l’incident.
La incidència es va produir mentre el grup feia una activitat a la zona de Garbet, en un episodi marcat pel fort vent del temporal. Amb l’evacuació completada i el trasllat resolt, la situació es va poder reconduir sense que el consistori hagi informat de més afectacions.
