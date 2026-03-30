Crema una palmera al costat d’una discoteca d’Empuriabrava
Els Bombers l'han sufocat amb rapidesa
Els Bombers van treballar aquest diumenge, poc abans de la mitjanit, en un incendi a Empuriabrava. En concret, van rebre l’avís que cremava una palmera al sector de l’aeroclub, al costat d’una discoteca de la localitat.
Fins al lloc s’hi van desplaçar diverses dotacions, que van poder sufocar el foc en poca estona. La Policia Local de Castelló d’Empúries també va intervenir en el servei.
Subscriu-te per seguir llegint
