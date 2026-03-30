Un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir els rètols en català ja els ha canviat
La campanya municipal per la retolació en català ja ha començat a tenir efectes
Un dels primers comerços sancionats a Figueres per no tenir la retolació en català ja ha fet el canvi. Es tracta d'una gestoria del carrer Sant Pere, que ha traduït els cartells després de la multa imposada per l'Ajuntament en el marc de la campanya municipal per garantir el compliment de la normativa lingüística en els establiments de la ciutat.
Aquest cas és un dels primers que evidencien l'efecte de les sancions impulsades pel consistori, que en les darreres setmanes ha obert expedients a diversos negocis per no tenir els rètols en català. La voluntat municipal, segons ha defensat l'Ajuntament, és assegurar que la retolació comercial s'ajusti a la legislació vigent i reforçar la presència de la llengua catalana en l'espai públic.
A banda de les multes, el consistori recorda que en aquests casos també s'ofereix assessorament lingüístic gratuït a través del Consorci per a la Normalització Lingüística. L'objectiu és facilitar als establiments la traducció dels cartells i del material informatiu, i afavorir així que els comerciants puguin adaptar-se a la normativa amb suport tècnic.
La traducció dels rètols d'aquesta gestoria de Figueres arriba enmig del debat obert a la ciutat sobre l'aplicació d'aquestes sancions, que han posat el focus en l'ús del català en la retolació comercial i en el paper de l'administració a l'hora de vetllar pel seu compliment.
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- El vent causa destrosses en aparadors i mobiliari urbà a Platja d'Aro
- La província de Girona entra al top 10 estatal en denúncies de desaparicions d'adults el 2025
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada
- Més d'un centenar de trucades pel fort vent, la majoria a l’Empordà
- El PSC denuncia cartells vinculats a pràctiques extorsionadores en una obra pública de Salt
- Els bunyols de tota la vida de la Pastisseria J. Marquès