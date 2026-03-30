La sípia de la badia de Roses, primera protagonista d’una campanya a les xarxes socials
Cada mes es dedicarà a alguna espècie local per donar visibilitat a les menys populars i promoure el consum de proximitat
Cada mes un peix local de Roses serà protagonista a les xarxes socials. Aquest mes, la sípia. Es tracta d'una iniciativa per donar a conèixer les espècies que es pesquen i fomentar el consum de productes de proximitat, donar visibilitat a espècies menys populars o de menor cost i promoure una alimentació més accessible i sostenible.
L’Ajuntament de Roses ha posat en marxa la nova campanya de difusió a les xarxes socials que dona valor a la feina del sector pesquer. La iniciativa, impulsada per l’Àrea de Promoció Econòmica en col·laboració amb la Confraria de Pescadors, preveu la publicació d’un vídeo mensual durant tot un any.
Els continguts es difondran a través dels perfils d’Instagram @rosesgastro i @confrariadepescadorsderoses, on pescadors, peixaters i altres professionals del sector presentaran diferents espècies, explicant-ne les característiques, curiositats i possibles usos a la cuina.
La campanya ja ha arrencat amb el primer vídeo, protagonitzat pel pescador d’arts menors Pau Rosell, que ha presentat la sípia. En els propers mesos, s’hi donaran a conèixer altres espècies com el pop blanc, la canana, el lluç, el sorell, la gambla blanca o el llobarro de piscifactoria.
Pau Rosell explica al vídeo que la sípia de la badia de Roses es pesca al sorral i es pesquen ara perquè és la seva temporada. No té espines, es pot cuinar de vàries maneres i no té espines. Algunes de les qualitats que apunta el pescador.
Amb aquesta iniciativa, el consistori no només vol fomentar el consum de producte de proximitat, donar visibilitat a espècies menys populars o de menor cost i promoure una alimentació més accessible i sostenible, sinó que també busca conscienciar la ciutadania sobre la importància de consumir peix de temporada, respectant els cicles naturals del mar i afavorint un consum més responsable i arrelat al territori.
- Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
- El vent causa destrosses en aparadors i mobiliari urbà a Platja d'Aro
- La província de Girona entra al top 10 estatal en denúncies de desaparicions d'adults el 2025
- Així serà la variant d’Olot i les Preses: 11 quilòmetres i el 40% soterrada
- Més d'un centenar de trucades pel fort vent, la majoria a l’Empordà
- «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
- El PSC denuncia cartells vinculats a pràctiques extorsionadores en una obra pública de Salt
- Els bunyols de tota la vida de la Pastisseria J. Marquès