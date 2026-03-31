Santa Creu 2026

Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026

Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig

.

.

Figueres

Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig, tot i que els dies previs ja hi haurà algunes activitats. Enguany no hi faltaran cites destacades com el pregó -que anirà a càrrec de la Colla Castellera-, la Nit del Foc, el "Xupinassu", les Fires de l'1 de maig, la trobada de gegants, el parc d'atraccions i el castell de focs, que tornarà al Castell de Sant Ferran després de nou anys.

ACTES PREVIS

Diumenge 12 d’abril

Actuació "Welcome Fires" de l'escola de dansa Beat Dance Studio

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 11 h

Dimecres 22 d’abril

Obertura del parc d’atraccions

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: A partir de les 17 h
  • Obert del 22 d’abril al 3 de maig. Cada dia a partir de les 17 h. Caps de setmana, 1 i 3 de maig, obert matí i tarda.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

Divendres 24 d’abril

Parc d’atraccions. Jornada a preus populars

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: De 17 a 2 h
  • Totes les atraccions amb un 50% de descompte.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines

Actuació de dansa "Hello Fires" de l’escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 17.30 h
  • Nova edició de Hello Fires, un espectacle de dansa urbana pensat per gaudir en família, organitzat per Dance Me by Sonia Navarro. L’escenari s’omplirà de ritme, energia i talent amb la participació dels ballarins i ballarines de tota l’escola. Un show ple de coreografies, música i emoció que farà vibrar grans i petits.

12è Open de billar a tres bandes

  • Lloc: Societat Coral Erato
  • Hora: 17 h
  • Semifinals, final i lliurament de trofeus de l’Open de billar a tres bandes.
  • Organitza: Club Billar Alt Empordà

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 19 h
  • Actuació de l’Escola de dansa i música Beat Dance Studio

Lliurament 1r Premi Joaquim Vallmajó

  • Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
  • Hora: 19 h
  • Diàleg amb Jordi Palou Loverdos, advocat, sobre el llegat de Joaquim Vallmajó a Ruanda fins avui. Presentació de les 13 candidatures al premi. Actuació musical amb Ansoumani Kouyate, cora i veu, i Enric Pérez, balafon.

EnTxispa’t

  • Lloc: Sortida de la Rambla Nova i arribada a El Rampell
  • Hora: 19.30 h
  • Recorregut de bar en bar pels carrers de Figueres fins a El Rampell.
  • Preu: 25 €
  • Inscripcions a Lampisteria Costa (C/ Narcís Soler, 15) cada dilluns d’abril.
  • Els 100 primers inscrits tindran un obsequi. Més informació als instagram @entxispat i @cre_vilatenim
  • Organitza: CRE Vilatenim

Nit de la Diabòlica

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 20.45 h
  • Cercavila del Dimoni de Figueres acompanyant l’"EnTxispa’t" amb foc i xaranga amb final a El Rampell.
  • Qui ho desitgi podrà ballar sota el foc del "Dimoni de Figueres" i els seus diables, tot complint les recomanacions de seguretat.
  • Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
Figueres estrena la Diabòlica per donar el tret de sortida a les Fires i Festes de la Santa Creu

Teatre: "Una festa a Roma" de Marc Artigau, dirigida per Clara Segura

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 20 h
  • Una comèdia commovedora de Marc Artigau, amb direcció de Clara Segura, sobre l’amor i el desig a l’anomenada "tercera edat".
  • Preu: 24 €, platea i llotges de platea · 20 €, primer pis · 16 €, segon pis.
  • Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
  • Funció accessible amb servei de subtitulació, audiodescripció, reforç de bucle magnètic i amplificació de so. Opció de visita tàctil sota demanda. Reserves a figueresaescena@figueres.org i al 972 501 911.

Concert amb Los 80 Principales

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 22 h

Espai de concerts El Rampell

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 22.30 h i 2 h
  • 22.30 h – Festa Flaix FM
  • 2 h – Dj Lia Jensen

Dissabte 25 d’abril

41è Trofeu de judo Ciutat de Figueres – Memorial Manel Albalate

  • Lloc: Poliesportiu Roser Llop
  • Hora: De 9 a 12 h
  • Trobada escolar de judo. A les 12 h, classe conjunta Memorial Manel Albalate.
  • Organitza: Gimnàs Savas i AJAE

Torneig-Americana de Pàdel de Santa Creu

  • Lloc: Pistes municipals de pàdel
  • Hora: 9.30 h
  • Figueres Jove+18
  • Activitat per venir a jugar a pàdel tant per als experts, amb opció de guanyar premis, com per als qui ho volen venir a provar (no cal portar pala, només buscar una parella).
  • Inscripcions aquí.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i Consell Esportiu de l’Alt Empordà

Visita guiada al subsòl de la Rambla

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 10, 12, 16 i 18 h
  • Explora l’interior de la Rambla de Figueres, per on discorre la riera Galligans, i coneix la història i l’evolució d’aquest espai, rarament visitable.
  • Més informació a www.visitfigueres.entradasdemuseos.com

Audició completa de Sardanes amb la Cobla Montgrins

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 11 h
Les sardanes omplen la Rambla de Figueres amb la Cobla Selvatana

Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres

  • Lloc: Carrer Monturiol
  • Hora: 11 h
  • Castellà. Visita guiada entorn de la relació artística i d’amistat entre Salvador Dalí i el poeta i dramaturg Federico García Lorca, i de les dues estades de l’escriptor a Figueres els anys 1925 i 1927. Inclou accés a la casa Mas Roger.

Inauguració de l’exposició "Objectiu Meli"

  • Lloc: Museu de l’Empordà
  • Hora: 12 h
  • Acte inaugural de l’exposició dedicada al fotògraf Melitó Casals, que es pot visitar en tres espais de la ciutat: al Museu de l’Empordà, a la Casa Natal Salvador Dalí i a la Sala d’Exposicions l’Escorxador.
  • Més informació a museuemporda.org

Concert familiar amb el grup Atrapasomnis

  • Lloc: El Rampell
  • Hora: 12 h

Playback ONA

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 17 h
  • El Grup Artístic ONA presenta un espectacle de playback amb cançons conegudes. Un espectacle inclusiu, dinàmic i per a tots els públics.
  • Organitza: Associació ONA

Seguici de Fires

  • Lloc: Plaça de l’Escorxador
  • Hora: 17.30 h
  • Plantada de Gegants i cercavila del seguici dels gegants i capgrossos de Figueres (recorregut: plaça de la Palmera, carrer Monturiol, Rambla, carrer de Girona i plaça de l’Ajuntament.)
  • Organitza: Amics dels Gegants de Figueres

Vestida de la Monturiola

  • Lloc: Placeta baixa de la Rambla
  • Hora: 18 h
  • Vestida de la Monturiola per donar pas a les Fires i Festes de la Santa Creu.
  • Organitza: Colla Castellera de Figueres

Ball de Seguici de Fires

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 18.30 h
  • Amb els gegants, capgrossos i el Drac, amb l’acompanyament musical dels Mini-Stress.
  • Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
EN IMATGES | Ni la pluja espanta el seguici popular figuerenc el dia del pregó de Santa Creu

Concert de Fires de la Coral Polifònica de Figueres

  • Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
  • Hora: 18 h
  • Concert de la Polifònica de Figueres conjuntament amb la Coral Mestre Sirés de Palafrugell, on podreu gaudir amb un repertori molt variat de tots els estils i èpoques.
  • Més informació a www.coralpolifonicafigueres.com
  • Gratuït
  • Organitza: Coral Polifònica de Figueres

3r Torneig d’Escacs Infantil

  • Lloc: Barraca Club d’Escacs Figueres a El Rampell (Parc de les Aigües)
  • Hora: 18 h
  • Partides d’escacs per a menors de 16 anys. Hi haurà trofeus i medalles.
  • Inscripcions gratuïtes fins a 15 minuts abans de començar.
  • Organitza: Club Escacs Figueres

Pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu a càrrec de la Colla Castellera de Figueres

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 19 h
  • Es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube i de les xarxes socials de l’Ajuntament de Figueres.

Concert i ball amb l’Orquestra Montgrins

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 19.30 h

"Xupinassu"

  • Lloc: Entre la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere
  • Hora: 20 h
  • Organitza: El Cafetó
Centenars de persones gaudeixen del Xupinassu amb el pregó de Marc Turró i Alberto Gómez

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 21 h, 22 h i 23 h
  • 21 h – Inauguració de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà amb les autoritats
  • 22 h – Actuació de l’Escola de ball de la Casa Cultural d’Andalusia Alt Empordà
  • 23 h – Actuació de Toni Torres

Nit del foc

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 22 h
  • Espectacle de foc i percussió a càrrec dels Senyors del Foc de Castelló d’Empúries amb la col·laboració dels Amics dels Gegants de Figueres. El públic podrà gaudir de l’espectacle amb estructures de foc i bestiari de cultura popular, així com el drac i el bou de Figueres. Qui ho desitgi, podrà ballar sota el foc (complint les recomanacions de seguretat).

Espai de concerts El Rampell

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 22.30 h i 1.30 h
  • 22.30 h – Banda Neon
  • 1.30 h – Dj Ruben Rider

Diumenge 26 d’abril

Visites guiades a les Basses del Terrisser

  • Lloc: Basses del Terrisser (accés per la carretera de Llers GIP-5106)
  • Hora: Dos torns: de 9 a 11 h i d’11.30 a 13.30 h
  • Les Basses del Terrisser són unes zones humides situades a prop del centre penitenciari Puig de les Basses. És un ecosistema que pertany a la conca hidrogràfica de la Muga. Es recomana portar aigua i calçat còmode, i els gossos hi estan permesos sempre que vagin lligats. Visita a càrrec del biòleg Josep Illa.
  • Gratuït
  • Inscripció prèvia a mambient@figueres.org.

Festival Caní "Gossos i convivència"

  • Lloc: Parc Bosc
  • Hora: 10 a 13 h
  • Gimcana educativa i participativa amb gossos per promoure la convivència responsable entre persones i gossos a l’espai urbà. Els gossos han d’anar lligats en tot moment.
  • Gratuït
  • Aforament màxim de 50 persones, inscripció prèvia a mambient@figueres.org.

La Figuerenc@

  • Lloc: Centre de la ciutat i El Rampell
  • Hora: 10 a 12 h
  • 4a edició de la gimcana esportiva, cultural i familiar de la nostra ciutat. Durant 2 h supera les activitats esportives i els reptes culturals proposats (i amagats), per diversos carrers i places de Figueres, per acabar amb una festa a El Rampell (Parc de les Aigües). Inici des de qualsevol dels punts de control marcats en el plànol del tríptic (els tríptics es poden recollir al Poliesportiu Roser Llop o a l’Oficina de Turisme) i final a El Rampell.
  • Més informació a lafiguerenca.cat o gimcanalafiguerenca@gmail.com
  • Organitza: CB Adepaf

32a Trobada de Puntaires de Figueres

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: De 10 a 13 h
  • Mostra de puntaires de Figueres
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i AAVV Enric Morera
La trobada de puntaires es va celebrar el 5 de maig. | JORDI CALLOL

Festa al Castell de Sant Ferran

  • Lloc: Castell de Sant Ferran (Pati d’armes)
  • Hora: De 10 a 18 h
  • Presentació de la nova proposta de dinamització del Castell de Sant Ferran. Comptarà amb visites gratuïtes amb vehicles elèctrics, barques, espais exclusius. Final de festa amb concert per a tothom.
  • Més informació a www.castelldesantferran.cat
  • Organitza: Ajuntament de Figueres amb la col·laboració del Consorci del Castell de Sant Ferran i Actiaescola

Lliurament de medalles a figuerencs i figuerenques que enguany compleixen 90 anys

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 11 h

Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil a Figueres

  • Lloc: Centre de Figueres
  • Hora: 11 h
  • Català. Visita guiada per alguns dels indrets de Figueres més significatius durant la Guerra Civil. Inclou accés al refugi antiaeri de la plaça del Gra.

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 13 h, 14 h, 16 h, 18 h i 20 h
  • 13 h – Missa rociera, amb el Coro Rociero de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà
  • 14 h – Dinar popular
  • 16 h – Actuació de l’Escola de ball i música Pilar Sánchez
  • 18 h – Actuació de l’Escola de dansa Marta Coll
  • 20 h – Actuació de l’Escola de ball La Blue de Juanjo Pérez

79è Concurs de Colles Sardanistes

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 17 h
  • Les millors colles sardanistes de la comarca es reuniran per mostrar la seva elegància i compenetració en un espectacle que no et pots perdre, amb música en directe de la Cobla Principal d’Olot.
  • Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Programació familiar. Circ "Pífia" de Tota Pedra

  • Lloc: Plaça Josep Pla
  • Hora: 17 h
  • "Pífia" és un espectacle de circ inspirat en les vessants més absurdes del món del treball. Les situacions que solem amagar perquè ens fa vergonya posar-nos en evidència, a "Pífia" les traiem a la llum.
  • Gratuït

Havaneres amb Mestre d’Aixa

  • Lloc: Rambla Nova
  • Hora: 18 h

Teatre musical "L’arquitecte prohibit" de La Tremenda

  • Lloc: Sala La Cate
  • Hora: 18 h
  • Uns universitaris descobreixen un llibre prohibit que els porta a Antoni Gaudí, l’arquitecte capaç de convertir edificis en històries.
  • Preu: 15 €. Socis de La Cate, 10 €. Majors de 65 anys i menors de 16 anys, 12 €.
  • Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de La Cate i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.
  • Organitza: La Cate

Concert amb la Big Band Empordà

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 19 h

Dilluns 27 d’abril

Parc d’atraccions. Jornada inclusiva

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: De 17 a 23 h
  • Activitat adreçada a persones amb diversitat funcional.
  • Per a més informació, contacteu al correu: alcaldia@figueres.org
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines
Dimarts 28 d’abril

Matinal ludicoesportiva per a la gent gran

  • Lloc: Poliesportiu Roser Llop
  • Hora: 10 h

Celebració dels 30 anys dels Amics del Castell

  • Lloc: Castell de Sant Ferran
  • Hora: 19 h
  • Taula rodona "El Castell al llarg de 30 anys" amb la participació d’Anna Maria Puig, Lola Ventós i Antonio Herrera, moderada per Jaume Verdaguer.
  • Inscripcions: www.amicscastellsantferran.org
  • Organitza: Associació Amics del Castell de Sant Ferran

Dimecres 29 d’abril

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 16 h, 17 h i 18 h
  • 16 h – Actuació del grup de ball Grupsucre San Isidro; 17 h – Actuació del grup de ball Aire de mi tierra (colombià); 18 h – Actuació del grup de dansa bolivià.

Actuació de l’Escola de dansa urbana La Blue de Juanjo Pérez

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 18.15 h

Desfilada solidària

  • Lloc: Carrer de l’Església, davant l’Església de Sant Pere
  • Hora: 19 h
  • Desfilada participativa i solidària de l’Espai amb Cor de Càritas Alt Empordà per promoure el reciclatge tèxtil, la sostenibilitat i la comunitat.
  • Organitza: Càritas Alt Empordà

El Castell de Figueres i el seu futur

  • Lloc: La Cate (Sala Toni Montal)
  • Hora: 19 h
  • Projecció de l’audiovisual "Darrere els murs de Sant Ferran", amb un col·loqui posterior entre Joaquim Roqué, director de l’audiovisual, i Joan Carné, president dels Amics del Castell.
  • Més informació: www.amicscastellsantferran.org
  • Organitza: Associació Amics del Castell de Sant Ferran

Espectacle de dansa La consagració de la primavera de Roger Bernat/FFF

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 20 h
  • Reimaginació de La consagració de la primavera de Pina Bausch: sense ballarins, el públic esdevé intèrpret amb instruccions per auriculars. Espectacle organitzat amb motiu del Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril). Recomanat a partir de 12 anys.
  • Preu: 12 €
  • Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat

Dijous 30 d’abril

Scrabble en català (Catamots)

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 10 h
  • Activitat familiar d’experiència immersiva sobre un Scrabble gegant, partides amb tres taules de joc convencional i reptes de partides ràpides de dos minuts.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració de la Federació Internacional de Scrabble en Català

Dia Internacional de la Dansa

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: De 18 a 20 h
  • Diverses escoles de dansa de Figueres realitzaran activitats per promoure, celebrar i visibilitzar la dansa. Al matí, hi haurà masterclass gratuïtes al Teatre Municipal El Jardí, a càrrec de la ballarina i coreògrafa Olga Cobos. A partir de les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, es farà una mostra de dansa de les escoles de Figueres.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i escola La Nau Oliva, Art&Dance, Escola de dansa i música Pilar Sánchez

Programació familiar. Clown Triplette de LaBú Teatre

  • Lloc: Plaça Josep Pla
  • Hora: 18 h
  • Triplette és un brindis a la vida de tres pallassos que suren en el buit poètic de l’absurd. És un banquet imaginat, un menú de riures i poesia, una degustació d’estranyeses que desperten els somnis adormits.
  • Preu: Gratuït

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 18 h i 20 h
  • 18 h – Actuació de l’Escola de dansa Beat Dance Studio; 20 h – Actuació de l’artista Frank Rojo.
La Casa d’Andalusia ha tornat amb sis dies plens d’actuacions | JORDI BLANCO

Concert de professors de l’Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc

  • Lloc: La Cate
  • Hora: 18.30 h
  • El concert serà una oportunitat única per gaudir del talent i la passió dels professors i professores que, durant tot l’any, comparteixen la seva experiència amb els alumnes de l’escola. El programa inclourà obres de diferents estils i èpoques —des de música clàssica fins a música contemporània amb diverses formacions de cambra i solistes.
  • Entrades: Disponibles a la consergeria del Casino Menestral
  • Preus: 8 € entrada general, 5 € entrada per a socis del Casino
  • Organitza: Escola de Música del Casino Menestral de Figueres

Concert de Gòspel

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 19 h
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i Gospel Tramunt.Cor

Inauguració Mostra filatèlica "Casino Menestral 170 anys d’història"

  • Lloc: Vestíbul del Casino Menestral Figuerenc (c/ Ample, 17)
  • Hora: 19 h
  • Exposició "Casino Menestral 170 anys d’història". Oberta els dies 1, 2 i 3 de maig, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
  • Més informació: www.casinomenestral.cat
  • Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Concert amb Orquestra Di-versiones

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 20 h

Nit de la Cebeta

  • Lloc: Plaça de l’Escorxador
  • Hora: 20.30 h
  • Cercavila de Bestiari Popular amb la Mulassa de Mollet i el Bou de Figueres, pels carrers del centre. S’anima a tota la mainada que portin cebetes per engrescar les Bèsties durant el recorregut.
  • Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
La Nit de la Cebeta de Figueres atrau una gran quantitat de públic

Espai de concerts El Rampell

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 23 h i 1 h
  • 23 h – Doctor Prats; 1 h – James Band.

Divendres 1 de maig

Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres

  • Lloc: Aparcament CAT Cinemes
  • Hora: De 8 a 10 h
  • Sortida ornitològica per la ciutat de Figueres i rodalies per conèixer els ocells més comuns que viuen a la ciutat, amb l’ornitòleg Joan Ventura. Visitarem la zona dels Camps del Mas Nou i les rodalies del riu Manol. Cal portar calçat còmode i binocles.
  • Preu: Gratuït
  • Inscripció prèvia: iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 670 531
  • Places limitades:
  • Organitza: IAEDEN – Salvem l’Empordà

Fires de l’1 de maig

  • Hora: De 9 a 20 h
  • 66a Fira del Dibuix i de la Pintura (plaça Catalunya); 50a Fira del Col·leccionisme i 14a Fira dels Brocanters (Rambla); 44a Fira de l’Artesania (carrer Caamaño, plaça de la Palmera i carrer Nou); 44a Fira Mercat (carrer Castelló i plaça Catalunya); 41a Fira de l’Alimentació (laterals de la Rambla); 5a Fira Petites Editorials, Grans Llibres (plaça Catalunya); 3a Fira d’Art Digital i Noves Tendències (plaça Catalunya).
  • Mata-segells commemoratiu dels 170 anys del Casino Menestral Figuerenc, d’11 a 13 h a la Rambla; concert Micro Obert a càrrec de l’àrea de Música Moderna de l’Escola de Música del Casino, a les 12 h a la placeta baixa de la Rambla; cercavila amb el grup de percussió Tramuntakada, a les 17 h pels carrers de les Fires, amb sortida des de la Rambla; "Tardeo" a càrrec de Radio Cassette Night: Carles Pujol i Josep Serra, de 17 a 20 h a la Font Lluminosa.
  • Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Les diferents Fires de l’1 de maig, com per exemple la del Dibuix i la Pintura, van omplir de riuades de gent els carrers de Figueres. | JORDI CALLOL

34è Torneig de vòlei 4x4 mixt

  • Lloc: Poliesportiu Roser Llop
  • Hora: A partir de les 9 h
  • Torneig de vòlei 4x4 mixt obert a tothom.
  • Inscripció prèvia: Informació a les xarxes socials del club
  • Organitza: Club Voleibol Figueres

19a RunCastell – Cursa del Castell de Sant Ferran

  • Lloc: Estadi Albert Gurt
  • Hora: 9.30 h
  • Cursa popular de 10 i de 4,5 km, amb sortida i arribada a l’estadi Albert Gurt.
  • Organitza: Club Atletisme Figueres

Taller de dibuix i pintura

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: De 10 a 12 h
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Acadèmia Àurea

Taller de pintura de modelisme

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: De 10 a 12 h
  • Activitat per ajudar a pintar figures de Warhammer, entre d’altres, i aprendre com es fa, mentre es fa el taller de dibuix i pintura clàssic.
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i La Pedra de Nanorion

38è Torneig d’Escacs de partides llampec

  • Lloc: Plaça del Gra
  • Hora: De 10 a 14 h
  • Torneig d’escacs de partides llampec obert a tothom. Grup d’adults i grup d’escolars. Trofeus pels primers classificats i premis pel grup d’escolars.
  • Preu: 5 €
  • Inscripcions: Fins a 15 minuts abans o a escacsfigueres@gmail.com
  • El 50% de la recaptació anirà a favor de les persones afectades per la guerra d’Ucraïna (s’accepten donatius).
  • Organitza: Club d’Escacs de Figueres i Casino Menestral Figuerenc

Programació familiar. Teatre d’objectes Acasa, d’Ortiga

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: D’11 a 14 h (passis de 15 min)
  • Un relat curt de titelles i teatre d’objectes per a tots els públics, on els personatges et conviden a allò que anomenen casa seva per compartir què els ha dut fins aquí.
  • Preu: Gratuït

Micro obert

  • Lloc: Placeta baixa de la Rambla
  • Hora: 12 h
  • L’escenari s’omplirà de ritme i emoció amb formacions estables i també amb grups creats especialment per a l’ocasió, que faran d’aquest concert una experiència única i irrepetible.
  • Organitza: Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc

Concurs de Suquet de Fires

  • Lloc: Carrer Peralada
  • Hora: 13 h
  • Informació, condicions i inscripcions: mistairesfigueres@gmail.com
  • Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres

3r Campionat de botifarra

  • Lloc: Plaça del Gra
  • Hora: 15.30 h
  • Premis entre 50 i 400 euros en diferents categories. Obsequi, berenar i una consumició per a tots els participants.
  • Inscripció prèvia: Entre 25 i 30 euros a almogaversemporda@gmail.com
  • Organitza: Penya Blaugrana Almogàvers de l’Empordà

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 16 h, 17 h i 20 h
  • 16 h – Actuació de l’Escola de ball de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà; 17 h – Actuació de l’Escola de ball Gabriela; 20 h – Actuació de l’artista Ana Guerrero.

Figueres Stars

  • Lloc: Pavelló Rafel Mora
  • Hora: 16 h
  • Els patinadors i patinadores del Patinatge Artístic Figueres CE faran una exhibició oberta a tothom.
  • Organitza: Patinatge Artístic Figueres CE

Cercavila Tramuntakada

  • Lloc: Sortida des de la Rambla
  • Hora: 17 h
  • Cercavila del grup Tramuntakada pels carrers de les Fires de l’1 de maig.
  • Organitza: Casino Menestral Figuerenc

Programació familiar. Clown Woof, de Pere Hosta

  • Lloc: Plaça Josep Pla
  • Hora: 17 h
  • Espectacle de clown, humor visual i improvisació de carrer amb poques paraules i udols, que posa en evidència els pensaments humans que traslladem als gossos.
  • Preu: Gratuït

Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil a Figueres

  • Lloc: Centre de Figueres
  • Hora: 17 h
  • Castellà. Visita guiada per alguns dels indrets de Figueres més significatius durant la Guerra Civil. Inclou accés al refugi antiaeri de la plaça del Gra.
  • Més informació: www.visitfigueres.entradasdemuseos.com
Espectacle de màgia

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: 17 h
  • Espectacle de màgia amb el mag Aleix Ferrer.
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació

Concert amb Mil Notes

  • Lloc: Rambla Nova
  • Hora: 18 h

Concert de Fires de la Jove Orquestra de Figueres "Joventut, esforç i talent"

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 19 h
  • Alumnes de la JOF, dirigit per Jordi Piccorelli, actuen com a solistes en un concert homenatge als 150 anys de Pau Casals.
  • Preu: 8 €
  • Menors de 18 anys: Gratuït
  • Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
  • Organitza: Jove Orquestra de Figueres

Concert amb Big Mouthers

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 20 h

Espai de concerts El Rampell

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 23 h, 00.15 h i 1.45 h
  • 23 h – Rural Kids; 00.15 h – Crim; 1.45 h – Groggy Rude.

Dissabte 2 de maig

Matinal de jocs a l’aigua

  • Lloc: Piscina Municipal de Figueres
  • Hora: 1r torn: de 10 a 11.30 h; 2n torn: d’11.30 a 13 h
  • Activitat dirigida per a nens i nenes de 6 a 12 anys. És imprescindible saber nedar.
  • Aforament limitat:
  • Preu: 2,20 €

Matinal d’atletisme

  • Lloc: Estadi Albert Gurt
  • Hora: 10 h
  • Matinal dedicada a l’atletisme amb la pràctica de diverses disciplines d’aquest esport.
  • Preu: Gratuït
  • Obert a totes les edats, des dels més menuts fins als més grans.
  • Organitza: Associació Atlètica Figueres

Portes obertes Hoquei Figueres

  • Lloc: Pavelló Rafel Mora / Pista poliesportiva – coberta Pelayo Martínez
  • Hora: 10 h
  • Vine a conèixer la pràctica de l’hoquei sobre patins. Activitat adreçada a nens i nenes de fins a 8 anys. El club posa a disposició tot el material.
  • Organitza: Hoquei Figueres

Torneig de tennis Festes de la Santa Creu

  • Lloc: Club Tennis Figueres
  • Hora: 10 h
  • Torneig de tennis de Santa Creu obert a tothom. Modalitat "Vaca", els equips han de ser de 2 o 3 persones màxim, es juga de manera individual i el torneig es juga per temps, a 10 o 15 minuts. Es jugarà per nivells, sistema lliga i després fase final. Hi haurà petit piscolabis en acabar.
  • Preu socis: 15 €
  • Preu no socis: 20 €
  • Inscripcions: 621253181 o 972504691
  • Organitza: Club Tennis Figueres

4a Trobada Urban Sketchers

  • Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
  • Hora: 10.30 h
  • Celebra la diada de la Santa Creu dibuixant els jocs i joguets del Museu, una activitat per a tots els públics. No oblideu portar els vostres estris de dibuix. També en trobareu a les nostres sales per dibuixar sense parar.

Taller "Crea el teu Joguet!"

  • Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
  • Hora: 11 h
  • Vine a construir els teus propis joguets. Es tracta d’un taller familiar per imaginar i realitzar amb materials reciclats i eines reals (martells, claus, agulles, etc.) el vostre joguet. Activitat realitzada per Kincakau. Joc i lleure respectuós.
  • Preu: Gratuït
  • Inscripció prèvia: ww.mjc.cat

Visita guiada Ruta Dalí

  • Lloc: Centre de Figueres
  • Hora: 11 h
  • Visita guiada pel centre històric de la ciutat per explorar els escenaris de la vida de Salvador Dalí a Figueres.

Visita guiada Ruta Josep Pla a Figueres

  • Lloc: Centre de Figueres
  • Hora: 11 h
  • Itinerari turístic i cultural guiat que convida a descobrir la relació especial de l’escriptor Josep Pla (1897-1981) amb la ciutat i els seus personatges il·lustres.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres i Fundació Josep Pla

Programació familiar. Instal·lació Microshakespeare, de Toti Toronell

  • Lloc: Jardins Puig Pujades
  • Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
  • El clown Toti Toronell i l’artista plàstic Quim Domene han treballat plegats en la creació de cinc teatrets inspirats en obres de William Shakespeare.
  • Preu: Gratuït

Programació familiar. Instal·lació "Els amics d’en Crusó", de Toc de Fusta

  • Lloc: Plaça Josep Pla
  • Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
  • Una vintena de jocs de creació pròpia: autòmats de gran format, trencaclosques, jocs mecànics que animen petits autòmats i un espai específic per a nens i nenes a partir de 2 anys.
  • Preu: Gratuït

Programació familiar. Instal·lació "La caixeta", d’Holoqué

  • Lloc: Plaça Josep Pla
  • Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
  • Has estat mai dins d’una caixeta musical? Viu l’amor entre la música i la dansa en un món d’hologrames i engranatges on tot és possible.
  • Preu: Gratuït

Fes-t@

  • Lloc: Rambla
  • Hora: D’11 a 12 h
  • Espectacle de danses tradicionals catalanes.
  • Organitza: Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres

Audició completa de Sardanes amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 12 h

Trobada gegantera de Figueres

  • Lloc: Cercavila amb sortida de la Rambla pels carrers del centre fins a arribar a la Pujada del Castell, on cada colla farà un ball. Finalment, es farà una ballada conjunta.
  • Hora: 16 h
  • Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
  • Colles participants: Llers, l’Escala, Peralada, Castelló d’Empúries, Roses, Navata, Mollet de Peralada, Cubelles, Banyoles i Figueres.
La trobada gegantera de la Diada de Santa Creu celebra els 30 anys dels Amics dels Gegants de Figueres

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 16 h, 18 h i 20 h
  • 16 h – Actuació de l’Escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro; 18 h – Actuació de l’Escola de dansa i música Pilar Sánchez; 20 h – Actuació de l’artista Javier Ginés.

Jornada "Coneix i gaudeix el waterpolo"

  • Lloc: Piscina Municipal
  • Hora: De 16 a 17 h
  • Jornada per conèixer el waterpolo amb activitats a l’aigua amb pilota per a nens i nenes de 8 a 14 anys. Imprescindible saber nedar.
  • Organitza: Club Waterpolo Figueres

Partit combinat benjamí, infantil i cadet del Club Waterpolo de Figueres

  • Lloc: Piscina Municipal
  • Hora: De 17 a 18 h
  • Partit combinat dels equips del Club Waterpolo de Figueres.
  • Organitza: Club Waterpolo Figueres

Partit Waterpolo – Homenatge a Jordi Pujadas

  • Lloc: Piscina Municipal
  • Hora: 18 h
  • Partit d’homenatge en record a Jordi Pujadas entre els equips absoluts i els veterans del Club Waterpolo Figueres.
  • Organitza: Club Waterpolo Figueres

Concert de Fires – Orquestra del Casino Menestral Figuerenc i Coral Germanor

  • Lloc: La Cate
  • Hora: 18 h
  • El concert es presenta en dues parts: una amb l’actuació de la Coral Germanor i l’altra amb el concert interpretat per l’Orquestra del Casino. Tot seguit, la fusió de les dues seccions clourà l’acte, que inclou un programa amb cançó catalana, cançó tradicional, sardanes i bandes sonores de pel·lícules, entre d’altres.
  • Entrades: Disponibles a la consergeria del Casino Menestral
  • Preus: 8 € entrada general, 5 € entrada socis del Casino
  • Organitza: Coral Germanor i Orquestra del Casino Menestral Figuerenc

Tramuntakada Festival Figueres

  • Lloc: Centre de la ciutat
  • Hora: 18.30 h
  • Trobada de batucades i cercaviles que sortiran des de diferents punts del centre de Figueres. Actuació conjunta a la Rambla i cercavila final de totes les colles fins a El Rampell.
  • Organitza: Associació Tramuntakada de Figueres

Concurs de postres casolanes

  • Lloc: Estand CRE Vilatenim a El Rampell
  • Hora: 19 h
  • Inscripcions: crevilatenim@gmail.com
  • Concurs de postres 100% casolanes. Participa-hi portant les teves millors postres. Més informació: @cre_vilatenim.
  • Organitza: CRE Vilatenim

Concert de presentació del primer àlbum del duo Foresta

  • Lloc: Casino Menestral Figuerenc (seu històrica del c/ Ample, 17)
  • Hora: 20 h
  • Concert de presentació d’Esclat de maig, primer àlbum del duo de música folk Foresta.
  • Organitza: Foresta, amb la col·laboració del Casino Menestral Figuerenc

Escalabirres

  • Lloc: El Rampell
  • Hora: 20 h
  • Concurs que consisteix en apilar el màxim nombre de caixes de forma vertical i sense caure.

Concert amb Yo suspendí EGB

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: 22 h

Concurs de titits

  • Lloc: Estand CRE Vilatenim a El Rampell
  • Hora: 00 h
  • Ets el millor fent titits? (beure d’un porró). Vine a demostrar-ho a la barraca del CRE Vilatenim!
  • Organitza: CRE Vilatenim

Espai de concerts El Rampell

  • Lloc: Parc de les Aigües
  • Hora: 23 h i 1 h
  • 23 h – Ginestà; 1 h – 7 de Copes.

Diumenge 3 de maig

Rutes gratuïtes en trenet per visitar les Creus de Maig

  • Lloc de sortida: Parada de bus, plaça Catalunya
  • Hora: De 9 a 14 h (cal reservar tiquets)
  • Més informació i tiquets: figueres.cat/creusdemaig i suport a la compra a l’Oficina de Turisme
  • Tiquets disponibles: A partir del 20 d’abril
  • 3 rutes diferents de durada entre 1 h i 1 h 30 minuts.
  • Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la participació de les associacions i entitats de la ciutat

46a Fira del Llibre Vell

  • Lloc: Plaça Catalunya
  • Hora: De 9 a 20 h
  • Inauguració: A les 12.30 h
  • Torna una de les cites més emblemàtiques per als amants dels llibres. Vine a descobrir tresors literaris, edicions especials i llibres antics amb història. Una experiència única per a col·leccionistes, lectors apassionats i curiosos de totes les edats.
  • Organitza: Casino Menestral Figuerenc
La Fira del Llibre Vell se celebra a la plaça de Catalunya

Torneig Popular de tennis taula

  • Lloc: Gimnàs de l’Institut Olivar Gran
  • Hora: 9.30 h
  • Torneig popular de tennis taula per a totes les edats i categories, per a federats i no federats.
  • Organitza: Club Tennis Taula Tramuntana Figueres

Taller de robòtica

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: De 10 a 12 h
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Codelearn Figueres

5è Memorial Roser Llop

  • Lloc: Poliesportiu Municipal Roser Llop
  • Hora: 10 h
  • Partits de bàsquet de formació de categories Escobol a Cadet.
  • Organitza: CB Escolàpies Figueres

Jornada de portes obertes al Museu del Joguet de Catalunya

  • Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
  • Hora: De 10.30 a 18 h
  • Com és tradicional, el Museu del Joguet de Catalunya oferirà el dia 3 de maig una jornada de portes obertes per a totes les persones de Figueres.
  • Organitza: Museu del Joguet de Catalunya

Ofici Solemne de Santa Creu

  • Lloc: Església Parroquial de Sant Pere
  • Hora: 11 h

Pilar caminant

  • Lloc: Porta de l’Església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament
  • Hora: Un cop finalitzi l’Ofici Solemne de Santa Creu
  • Tradicional pilar caminant des de l’Església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament.
  • Organitza: Colla Castellera de Figueres

Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres

  • Lloc: Carrer Monturiol
  • Hora: 11 h

Ramblejada de Festa Major

  • Lloc: Rambla
  • Hora: 11.30 h
  • Vesteix-te amb les teves millors gales. Amb aperitiu i sessió de punxadiscos a càrrec de Santi Fonfría, de Minubús Intergalàctic.
  • Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres

Visita comentada a l’exposició "Objectiu Meli"

  • Lloc: Museu de l’Empordà
  • Hora: 12 h
  • Visita a càrrec dels comissaris als tres espais on es desplega el projecte: el Museu de l’Empordà, la Casa Natal Salvador Dalí i la Sala d’Exposicions de l’Escorxador.
  • Més informació: museuemporda.org

Open de pàdel

  • Lloc: Club Pàdel Indoor Figueres
  • Hora: 12 h
  • Torneig del Circuit de la Federació Catalana de Pàdel. Es juga modalitat masculina i femenina, i diferents categories.
  • Organitza: Club Pàdel Indoor Figueres

Pòdcast en directe: El Far Friki de l’Empordà

  • Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
  • Hora: 12 h
  • El pòdcast El Far Friki de l’Empordà es gravarà en directe des del Museu del Joguet de l’Empordà, on es parlarà de llibres, còmics, pel·lícules i sèries.
  • Organitza: Museu del Joguet de Catalunya

Diada castellera de Santa Creu

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 12.30 h
  • Diada castellera amb la Colla Castellera de Figueres i les colles convidades: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, i Castellers del Riberal.
  • Organitza: Colla Castellera de Figueres
La Colla Castellera de Figueres tanca temporada amb els Xerrics d'Olot i la Colla Castellera del Baix Montseny

Activitats Casa Cultural d’Andalusia

  • Lloc: Recinte Firal
  • Hora: 14 h i 16 h
  • 14 h – Dinar popular; 16 h – Concurs de sevillanes.

1r Torneig de "Virus!" del barri de l’Estació

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: De 16 a 17 h
  • El "Virus!" és un joc de cartes familiar a partir de 8 anys.
  • Places limitades:
  • Inscripció prèvia: 660 034 717
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Llança els Daus

Cançoner de Figueres: concert comentat

  • Lloc: Plaça de l’Ajuntament
  • Hora: 17 h
  • Els Mini-Stress interpreten cançons del Cançoner de Figueres en un concert comentat que recupera i contextualitza peces populars figuerenques.
  • Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres

Jornada oberta de jocs de taula

  • Lloc: Plaça de l’Estació
  • Hora: De 17 a 19 h
  • Mostra de diversos jocs de taula perquè tothom vegi que també et pots divertir d’aquesta manera. Activitats per a totes les edats.
  • Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Llança els Daus

Lliurament dels Premis del Concurs de les Creus de Maig

  • Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
  • Hora: 18 h
  • Lliurament dels Premis del Concurs de les Creus de Maig.

Concert de Judit Neddermann & Gio Symphonia

  • Lloc: Teatre Municipal El Jardí
  • Hora: 18 h
  • Preus: 20 €, platea i llotges de platea; 16 €, primer pis; 12 €, segon pis
  • Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat

La Rematada

  • Lloc: Cafè del Casino
  • Hora: De 19 a 22 h
  • Vespreig de tancament de Santa Creu abans del Castell de Focs.
  • Organitza: Cafè del Casino

Castell de Focs

  • Lloc: Castell de Sant Ferran (a l’exterior del recinte)
  • Hora: 22 h

  1. «El bar del poble es va omplir de representants de clubs que em venien a fitxar»
  2. Els Mossos detenen 'in fraganti' dos homes a Quart quan robaven en una empresa
  3. Míchel Sánchez: «L’esport professional no és bo per a la salut mental, però jo m’allunyo d'això»
  4. Denuncien dos locals d'oci nocturn de Girona per superar l'aforament
  5. Dures multes per als autocaravanistes a les zones de costa i facilitats a l'interior
  6. Un càmping de Platja d’Aro precinta dos espais després que una branca ferís un home
  7. El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026
  8. Roger Torrent s’incorpora al consell assessor de The Big Move, empresa especialitzada en internacionalització industrial

Girona se situa com la segona regió catalana amb més intervencions i denúncies dels Agents Rurals al medi natural

Advocats Cristians denuncia per prevaricació la metgessa que va tramitar l'eutanàsia de la Noèlia

Girona contracta 13 persones en situació d’atur i residents en els barris amb més vulnerabilitat socioeconòmica

El Trueta implementa l'acompanyament d'un familiar o cuidador fins al quiròfan en cirurgies pediàtriques

Un operari de 30 anys mor en caure-li càrrega d’un palet en una fàbrica de Begudà

Lloret de Mar celebrarà per primer cop la Feria d'Abril amb música, ball i gastronomia

Desarticulats dos punts de venda de droga connectats en un bloc de Sant Feliu de Guíxols

El truc de la nòmina que congela el teu sou encara que pugi el conveni col·lectiu

