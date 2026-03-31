Santa Creu 2026
Aquest és el programa d'actes de les Fires i Festes de la Santa Creu de Figueres 2026
Enguany, s'han programat més de 150 activitats entre el 24 d'abril i el 3 de maig
Figueres ha programat més de 150 actes per a les Fires i Festes de la Santa Creu 2026, que se celebraran del 24 d'abril al 3 de maig, tot i que els dies previs ja hi haurà algunes activitats. Enguany no hi faltaran cites destacades com el pregó -que anirà a càrrec de la Colla Castellera-, la Nit del Foc, el "Xupinassu", les Fires de l'1 de maig, la trobada de gegants, el parc d'atraccions i el castell de focs, que tornarà al Castell de Sant Ferran després de nou anys.
ACTES PREVIS
Diumenge 12 d’abril
Actuació "Welcome Fires" de l'escola de dansa Beat Dance Studio
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 11 h
Dimecres 22 d’abril
Obertura del parc d’atraccions
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: A partir de les 17 h
- Obert del 22 d’abril al 3 de maig. Cada dia a partir de les 17 h. Caps de setmana, 1 i 3 de maig, obert matí i tarda.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines
Divendres 24 d’abril
Parc d’atraccions. Jornada a preus populars
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: De 17 a 2 h
- Totes les atraccions amb un 50% de descompte.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines
Actuació de dansa "Hello Fires" de l’escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 17.30 h
- Nova edició de Hello Fires, un espectacle de dansa urbana pensat per gaudir en família, organitzat per Dance Me by Sonia Navarro. L’escenari s’omplirà de ritme, energia i talent amb la participació dels ballarins i ballarines de tota l’escola. Un show ple de coreografies, música i emoció que farà vibrar grans i petits.
12è Open de billar a tres bandes
- Lloc: Societat Coral Erato
- Hora: 17 h
- Semifinals, final i lliurament de trofeus de l’Open de billar a tres bandes.
- Organitza: Club Billar Alt Empordà
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 19 h
- Actuació de l’Escola de dansa i música Beat Dance Studio
Lliurament 1r Premi Joaquim Vallmajó
- Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
- Hora: 19 h
- Diàleg amb Jordi Palou Loverdos, advocat, sobre el llegat de Joaquim Vallmajó a Ruanda fins avui. Presentació de les 13 candidatures al premi. Actuació musical amb Ansoumani Kouyate, cora i veu, i Enric Pérez, balafon.
EnTxispa’t
- Lloc: Sortida de la Rambla Nova i arribada a El Rampell
- Hora: 19.30 h
- Recorregut de bar en bar pels carrers de Figueres fins a El Rampell.
- Preu: 25 €
- Inscripcions a Lampisteria Costa (C/ Narcís Soler, 15) cada dilluns d’abril.
- Els 100 primers inscrits tindran un obsequi. Més informació als instagram @entxispat i @cre_vilatenim
- Organitza: CRE Vilatenim
Nit de la Diabòlica
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 20.45 h
- Cercavila del Dimoni de Figueres acompanyant l’"EnTxispa’t" amb foc i xaranga amb final a El Rampell.
- Qui ho desitgi podrà ballar sota el foc del "Dimoni de Figueres" i els seus diables, tot complint les recomanacions de seguretat.
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
Teatre: "Una festa a Roma" de Marc Artigau, dirigida per Clara Segura
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 20 h
- Una comèdia commovedora de Marc Artigau, amb direcció de Clara Segura, sobre l’amor i el desig a l’anomenada "tercera edat".
- Preu: 24 €, platea i llotges de platea · 20 €, primer pis · 16 €, segon pis.
- Venda d’entrades a la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
- Funció accessible amb servei de subtitulació, audiodescripció, reforç de bucle magnètic i amplificació de so. Opció de visita tàctil sota demanda. Reserves a figueresaescena@figueres.org i al 972 501 911.
Concert amb Los 80 Principales
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 22 h
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 22.30 h i 2 h
- 22.30 h – Festa Flaix FM
- 2 h – Dj Lia Jensen
Dissabte 25 d’abril
41è Trofeu de judo Ciutat de Figueres – Memorial Manel Albalate
- Lloc: Poliesportiu Roser Llop
- Hora: De 9 a 12 h
- Trobada escolar de judo. A les 12 h, classe conjunta Memorial Manel Albalate.
- Organitza: Gimnàs Savas i AJAE
Torneig-Americana de Pàdel de Santa Creu
- Lloc: Pistes municipals de pàdel
- Hora: 9.30 h
- Figueres Jove+18
- Activitat per venir a jugar a pàdel tant per als experts, amb opció de guanyar premis, com per als qui ho volen venir a provar (no cal portar pala, només buscar una parella).
- Inscripcions aquí.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Consell Esportiu de l’Alt Empordà
Visita guiada al subsòl de la Rambla
- Lloc: Rambla
- Hora: 10, 12, 16 i 18 h
- Explora l’interior de la Rambla de Figueres, per on discorre la riera Galligans, i coneix la història i l’evolució d’aquest espai, rarament visitable.
- Més informació a www.visitfigueres.entradasdemuseos.com
Audició completa de Sardanes amb la Cobla Montgrins
- Lloc: Rambla
- Hora: 11 h
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres
- Lloc: Carrer Monturiol
- Hora: 11 h
- Castellà. Visita guiada entorn de la relació artística i d’amistat entre Salvador Dalí i el poeta i dramaturg Federico García Lorca, i de les dues estades de l’escriptor a Figueres els anys 1925 i 1927. Inclou accés a la casa Mas Roger.
Inauguració de l’exposició "Objectiu Meli"
- Lloc: Museu de l’Empordà
- Hora: 12 h
- Acte inaugural de l’exposició dedicada al fotògraf Melitó Casals, que es pot visitar en tres espais de la ciutat: al Museu de l’Empordà, a la Casa Natal Salvador Dalí i a la Sala d’Exposicions l’Escorxador.
- Més informació a museuemporda.org
Concert familiar amb el grup Atrapasomnis
- Lloc: El Rampell
- Hora: 12 h
Playback ONA
- Lloc: Rambla
- Hora: 17 h
- El Grup Artístic ONA presenta un espectacle de playback amb cançons conegudes. Un espectacle inclusiu, dinàmic i per a tots els públics.
- Organitza: Associació ONA
Seguici de Fires
- Lloc: Plaça de l’Escorxador
- Hora: 17.30 h
- Plantada de Gegants i cercavila del seguici dels gegants i capgrossos de Figueres (recorregut: plaça de la Palmera, carrer Monturiol, Rambla, carrer de Girona i plaça de l’Ajuntament.)
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
Vestida de la Monturiola
- Lloc: Placeta baixa de la Rambla
- Hora: 18 h
- Vestida de la Monturiola per donar pas a les Fires i Festes de la Santa Creu.
- Organitza: Colla Castellera de Figueres
Ball de Seguici de Fires
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 18.30 h
- Amb els gegants, capgrossos i el Drac, amb l’acompanyament musical dels Mini-Stress.
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
Concert de Fires de la Coral Polifònica de Figueres
- Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
- Hora: 18 h
- Concert de la Polifònica de Figueres conjuntament amb la Coral Mestre Sirés de Palafrugell, on podreu gaudir amb un repertori molt variat de tots els estils i èpoques.
- Més informació a www.coralpolifonicafigueres.com
- Gratuït
- Organitza: Coral Polifònica de Figueres
3r Torneig d’Escacs Infantil
- Lloc: Barraca Club d’Escacs Figueres a El Rampell (Parc de les Aigües)
- Hora: 18 h
- Partides d’escacs per a menors de 16 anys. Hi haurà trofeus i medalles.
- Inscripcions gratuïtes fins a 15 minuts abans de començar.
- Organitza: Club Escacs Figueres
Pregó de les Fires i Festes de la Santa Creu a càrrec de la Colla Castellera de Figueres
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 19 h
- Es podrà seguir en directe a través del canal de YouTube i de les xarxes socials de l’Ajuntament de Figueres.
Concert i ball amb l’Orquestra Montgrins
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 19.30 h
"Xupinassu"
- Lloc: Entre la plaça de l’Ajuntament i l’Església de Sant Pere
- Hora: 20 h
- Organitza: El Cafetó
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 21 h, 22 h i 23 h
- 21 h – Inauguració de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà amb les autoritats
- 22 h – Actuació de l’Escola de ball de la Casa Cultural d’Andalusia Alt Empordà
- 23 h – Actuació de Toni Torres
Nit del foc
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 22 h
- Espectacle de foc i percussió a càrrec dels Senyors del Foc de Castelló d’Empúries amb la col·laboració dels Amics dels Gegants de Figueres. El públic podrà gaudir de l’espectacle amb estructures de foc i bestiari de cultura popular, així com el drac i el bou de Figueres. Qui ho desitgi, podrà ballar sota el foc (complint les recomanacions de seguretat).
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 22.30 h i 1.30 h
- 22.30 h – Banda Neon
- 1.30 h – Dj Ruben Rider
Diumenge 26 d’abril
Visites guiades a les Basses del Terrisser
- Lloc: Basses del Terrisser (accés per la carretera de Llers GIP-5106)
- Hora: Dos torns: de 9 a 11 h i d’11.30 a 13.30 h
- Les Basses del Terrisser són unes zones humides situades a prop del centre penitenciari Puig de les Basses. És un ecosistema que pertany a la conca hidrogràfica de la Muga. Es recomana portar aigua i calçat còmode, i els gossos hi estan permesos sempre que vagin lligats. Visita a càrrec del biòleg Josep Illa.
- Gratuït
- Inscripció prèvia a mambient@figueres.org.
Festival Caní "Gossos i convivència"
- Lloc: Parc Bosc
- Hora: 10 a 13 h
- Gimcana educativa i participativa amb gossos per promoure la convivència responsable entre persones i gossos a l’espai urbà. Els gossos han d’anar lligats en tot moment.
- Gratuït
- Aforament màxim de 50 persones, inscripció prèvia a mambient@figueres.org.
La Figuerenc@
- Lloc: Centre de la ciutat i El Rampell
- Hora: 10 a 12 h
- 4a edició de la gimcana esportiva, cultural i familiar de la nostra ciutat. Durant 2 h supera les activitats esportives i els reptes culturals proposats (i amagats), per diversos carrers i places de Figueres, per acabar amb una festa a El Rampell (Parc de les Aigües). Inici des de qualsevol dels punts de control marcats en el plànol del tríptic (els tríptics es poden recollir al Poliesportiu Roser Llop o a l’Oficina de Turisme) i final a El Rampell.
- Més informació a lafiguerenca.cat o gimcanalafiguerenca@gmail.com
- Organitza: CB Adepaf
32a Trobada de Puntaires de Figueres
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: De 10 a 13 h
- Mostra de puntaires de Figueres
- Organitza: Ajuntament de Figueres i AAVV Enric Morera
Festa al Castell de Sant Ferran
- Lloc: Castell de Sant Ferran (Pati d’armes)
- Hora: De 10 a 18 h
- Presentació de la nova proposta de dinamització del Castell de Sant Ferran. Comptarà amb visites gratuïtes amb vehicles elèctrics, barques, espais exclusius. Final de festa amb concert per a tothom.
- Més informació a www.castelldesantferran.cat
- Organitza: Ajuntament de Figueres amb la col·laboració del Consorci del Castell de Sant Ferran i Actiaescola
Lliurament de medalles a figuerencs i figuerenques que enguany compleixen 90 anys
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 11 h
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil a Figueres
- Lloc: Centre de Figueres
- Hora: 11 h
- Català. Visita guiada per alguns dels indrets de Figueres més significatius durant la Guerra Civil. Inclou accés al refugi antiaeri de la plaça del Gra.
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 13 h, 14 h, 16 h, 18 h i 20 h
- 13 h – Missa rociera, amb el Coro Rociero de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà
- 14 h – Dinar popular
- 16 h – Actuació de l’Escola de ball i música Pilar Sánchez
- 18 h – Actuació de l’Escola de dansa Marta Coll
- 20 h – Actuació de l’Escola de ball La Blue de Juanjo Pérez
79è Concurs de Colles Sardanistes
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 17 h
- Les millors colles sardanistes de la comarca es reuniran per mostrar la seva elegància i compenetració en un espectacle que no et pots perdre, amb música en directe de la Cobla Principal d’Olot.
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Programació familiar. Circ "Pífia" de Tota Pedra
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: 17 h
- "Pífia" és un espectacle de circ inspirat en les vessants més absurdes del món del treball. Les situacions que solem amagar perquè ens fa vergonya posar-nos en evidència, a "Pífia" les traiem a la llum.
- Gratuït
Havaneres amb Mestre d’Aixa
- Lloc: Rambla Nova
- Hora: 18 h
Teatre musical "L’arquitecte prohibit" de La Tremenda
- Lloc: Sala La Cate
- Hora: 18 h
- Uns universitaris descobreixen un llibre prohibit que els porta a Antoni Gaudí, l’arquitecte capaç de convertir edificis en històries.
- Preu: 15 €. Socis de La Cate, 10 €. Majors de 65 anys i menors de 16 anys, 12 €.
- Venda d’entrades a www.lacate.cat, a la secretaria de La Cate i, el mateix dia de la funció, a la taquilla de La Cate.
- Organitza: La Cate
Concert amb la Big Band Empordà
- Lloc: Rambla
- Hora: 19 h
Dilluns 27 d’abril
Parc d’atraccions. Jornada inclusiva
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: De 17 a 23 h
- Activitat adreçada a persones amb diversitat funcional.
- Per a més informació, contacteu al correu: alcaldia@figueres.org
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Associació de Firaires de les Comarques Gironines
Dimarts 28 d’abril
Matinal ludicoesportiva per a la gent gran
- Lloc: Poliesportiu Roser Llop
- Hora: 10 h
Celebració dels 30 anys dels Amics del Castell
- Lloc: Castell de Sant Ferran
- Hora: 19 h
- Taula rodona "El Castell al llarg de 30 anys" amb la participació d’Anna Maria Puig, Lola Ventós i Antonio Herrera, moderada per Jaume Verdaguer.
- Inscripcions: www.amicscastellsantferran.org
- Organitza: Associació Amics del Castell de Sant Ferran
Dimecres 29 d’abril
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 16 h, 17 h i 18 h
- 16 h – Actuació del grup de ball Grupsucre San Isidro; 17 h – Actuació del grup de ball Aire de mi tierra (colombià); 18 h – Actuació del grup de dansa bolivià.
Actuació de l’Escola de dansa urbana La Blue de Juanjo Pérez
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 18.15 h
Desfilada solidària
- Lloc: Carrer de l’Església, davant l’Església de Sant Pere
- Hora: 19 h
- Desfilada participativa i solidària de l’Espai amb Cor de Càritas Alt Empordà per promoure el reciclatge tèxtil, la sostenibilitat i la comunitat.
- Organitza: Càritas Alt Empordà
El Castell de Figueres i el seu futur
- Lloc: La Cate (Sala Toni Montal)
- Hora: 19 h
- Projecció de l’audiovisual "Darrere els murs de Sant Ferran", amb un col·loqui posterior entre Joaquim Roqué, director de l’audiovisual, i Joan Carné, president dels Amics del Castell.
- Més informació: www.amicscastellsantferran.org
- Organitza: Associació Amics del Castell de Sant Ferran
Espectacle de dansa La consagració de la primavera de Roger Bernat/FFF
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 20 h
- Reimaginació de La consagració de la primavera de Pina Bausch: sense ballarins, el públic esdevé intèrpret amb instruccions per auriculars. Espectacle organitzat amb motiu del Dia Internacional de la Dansa (29 d’abril). Recomanat a partir de 12 anys.
- Preu: 12 €
- Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
Dijous 30 d’abril
Scrabble en català (Catamots)
- Lloc: Rambla
- Hora: 10 h
- Activitat familiar d’experiència immersiva sobre un Scrabble gegant, partides amb tres taules de joc convencional i reptes de partides ràpides de dos minuts.
- Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la col·laboració de la Federació Internacional de Scrabble en Català
Dia Internacional de la Dansa
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: De 18 a 20 h
- Diverses escoles de dansa de Figueres realitzaran activitats per promoure, celebrar i visibilitzar la dansa. Al matí, hi haurà masterclass gratuïtes al Teatre Municipal El Jardí, a càrrec de la ballarina i coreògrafa Olga Cobos. A partir de les 18 h, a la plaça de l’Ajuntament, es farà una mostra de dansa de les escoles de Figueres.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i escola La Nau Oliva, Art&Dance, Escola de dansa i música Pilar Sánchez
Programació familiar. Clown Triplette de LaBú Teatre
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: 18 h
- Triplette és un brindis a la vida de tres pallassos que suren en el buit poètic de l’absurd. És un banquet imaginat, un menú de riures i poesia, una degustació d’estranyeses que desperten els somnis adormits.
- Preu: Gratuït
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 18 h i 20 h
- 18 h – Actuació de l’Escola de dansa Beat Dance Studio; 20 h – Actuació de l’artista Frank Rojo.
Concert de professors de l’Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc
- Lloc: La Cate
- Hora: 18.30 h
- El concert serà una oportunitat única per gaudir del talent i la passió dels professors i professores que, durant tot l’any, comparteixen la seva experiència amb els alumnes de l’escola. El programa inclourà obres de diferents estils i èpoques —des de música clàssica fins a música contemporània amb diverses formacions de cambra i solistes.
- Entrades: Disponibles a la consergeria del Casino Menestral
- Preus: 8 € entrada general, 5 € entrada per a socis del Casino
- Organitza: Escola de Música del Casino Menestral de Figueres
Concert de Gòspel
- Lloc: Rambla
- Hora: 19 h
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Gospel Tramunt.Cor
Inauguració Mostra filatèlica "Casino Menestral 170 anys d’història"
- Lloc: Vestíbul del Casino Menestral Figuerenc (c/ Ample, 17)
- Hora: 19 h
- Exposició "Casino Menestral 170 anys d’història". Oberta els dies 1, 2 i 3 de maig, de 10 a 13 h i de 16 a 20 h.
- Més informació: www.casinomenestral.cat
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Concert amb Orquestra Di-versiones
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 20 h
Nit de la Cebeta
- Lloc: Plaça de l’Escorxador
- Hora: 20.30 h
- Cercavila de Bestiari Popular amb la Mulassa de Mollet i el Bou de Figueres, pels carrers del centre. S’anima a tota la mainada que portin cebetes per engrescar les Bèsties durant el recorregut.
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 23 h i 1 h
- 23 h – Doctor Prats; 1 h – James Band.
Divendres 1 de maig
Sortida per conèixer els ocells comuns de Figueres
- Lloc: Aparcament CAT Cinemes
- Hora: De 8 a 10 h
- Sortida ornitològica per la ciutat de Figueres i rodalies per conèixer els ocells més comuns que viuen a la ciutat, amb l’ornitòleg Joan Ventura. Visitarem la zona dels Camps del Mas Nou i les rodalies del riu Manol. Cal portar calçat còmode i binocles.
- Preu: Gratuït
- Inscripció prèvia: iaeden@iaeden.cat o al telèfon 972 670 531
- Places limitades: Sí
- Organitza: IAEDEN – Salvem l’Empordà
Fires de l’1 de maig
- Hora: De 9 a 20 h
- 66a Fira del Dibuix i de la Pintura (plaça Catalunya); 50a Fira del Col·leccionisme i 14a Fira dels Brocanters (Rambla); 44a Fira de l’Artesania (carrer Caamaño, plaça de la Palmera i carrer Nou); 44a Fira Mercat (carrer Castelló i plaça Catalunya); 41a Fira de l’Alimentació (laterals de la Rambla); 5a Fira Petites Editorials, Grans Llibres (plaça Catalunya); 3a Fira d’Art Digital i Noves Tendències (plaça Catalunya).
- Mata-segells commemoratiu dels 170 anys del Casino Menestral Figuerenc, d’11 a 13 h a la Rambla; concert Micro Obert a càrrec de l’àrea de Música Moderna de l’Escola de Música del Casino, a les 12 h a la placeta baixa de la Rambla; cercavila amb el grup de percussió Tramuntakada, a les 17 h pels carrers de les Fires, amb sortida des de la Rambla; "Tardeo" a càrrec de Radio Cassette Night: Carles Pujol i Josep Serra, de 17 a 20 h a la Font Lluminosa.
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
34è Torneig de vòlei 4x4 mixt
- Lloc: Poliesportiu Roser Llop
- Hora: A partir de les 9 h
- Torneig de vòlei 4x4 mixt obert a tothom.
- Inscripció prèvia: Informació a les xarxes socials del club
- Organitza: Club Voleibol Figueres
19a RunCastell – Cursa del Castell de Sant Ferran
- Lloc: Estadi Albert Gurt
- Hora: 9.30 h
- Cursa popular de 10 i de 4,5 km, amb sortida i arribada a l’estadi Albert Gurt.
- Organitza: Club Atletisme Figueres
Taller de dibuix i pintura
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: De 10 a 12 h
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Acadèmia Àurea
Taller de pintura de modelisme
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: De 10 a 12 h
- Activitat per ajudar a pintar figures de Warhammer, entre d’altres, i aprendre com es fa, mentre es fa el taller de dibuix i pintura clàssic.
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i La Pedra de Nanorion
38è Torneig d’Escacs de partides llampec
- Lloc: Plaça del Gra
- Hora: De 10 a 14 h
- Torneig d’escacs de partides llampec obert a tothom. Grup d’adults i grup d’escolars. Trofeus pels primers classificats i premis pel grup d’escolars.
- Preu: 5 €
- Inscripcions: Fins a 15 minuts abans o a escacsfigueres@gmail.com
- El 50% de la recaptació anirà a favor de les persones afectades per la guerra d’Ucraïna (s’accepten donatius).
- Organitza: Club d’Escacs de Figueres i Casino Menestral Figuerenc
Programació familiar. Teatre d’objectes Acasa, d’Ortiga
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: D’11 a 14 h (passis de 15 min)
- Un relat curt de titelles i teatre d’objectes per a tots els públics, on els personatges et conviden a allò que anomenen casa seva per compartir què els ha dut fins aquí.
- Preu: Gratuït
Micro obert
- Lloc: Placeta baixa de la Rambla
- Hora: 12 h
- L’escenari s’omplirà de ritme i emoció amb formacions estables i també amb grups creats especialment per a l’ocasió, que faran d’aquest concert una experiència única i irrepetible.
- Organitza: Escola de Música del Casino Menestral Figuerenc
Concurs de Suquet de Fires
- Lloc: Carrer Peralada
- Hora: 13 h
- Informació, condicions i inscripcions: mistairesfigueres@gmail.com
- Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres
3r Campionat de botifarra
- Lloc: Plaça del Gra
- Hora: 15.30 h
- Premis entre 50 i 400 euros en diferents categories. Obsequi, berenar i una consumició per a tots els participants.
- Inscripció prèvia: Entre 25 i 30 euros a almogaversemporda@gmail.com
- Organitza: Penya Blaugrana Almogàvers de l’Empordà
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 16 h, 17 h i 20 h
- 16 h – Actuació de l’Escola de ball de la Casa Cultural d’Andalusia de l’Alt Empordà; 17 h – Actuació de l’Escola de ball Gabriela; 20 h – Actuació de l’artista Ana Guerrero.
Figueres Stars
- Lloc: Pavelló Rafel Mora
- Hora: 16 h
- Els patinadors i patinadores del Patinatge Artístic Figueres CE faran una exhibició oberta a tothom.
- Organitza: Patinatge Artístic Figueres CE
Cercavila Tramuntakada
- Lloc: Sortida des de la Rambla
- Hora: 17 h
- Cercavila del grup Tramuntakada pels carrers de les Fires de l’1 de maig.
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Programació familiar. Clown Woof, de Pere Hosta
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: 17 h
- Espectacle de clown, humor visual i improvisació de carrer amb poques paraules i udols, que posa en evidència els pensaments humans que traslladem als gossos.
- Preu: Gratuït
Visita guiada Ruta Històrica de la Guerra Civil a Figueres
- Lloc: Centre de Figueres
- Hora: 17 h
- Castellà. Visita guiada per alguns dels indrets de Figueres més significatius durant la Guerra Civil. Inclou accés al refugi antiaeri de la plaça del Gra.
- Més informació: www.visitfigueres.entradasdemuseos.com
Espectacle de màgia
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: 17 h
- Espectacle de màgia amb el mag Aleix Ferrer.
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació
Concert amb Mil Notes
- Lloc: Rambla Nova
- Hora: 18 h
Concert de Fires de la Jove Orquestra de Figueres "Joventut, esforç i talent"
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 19 h
- Alumnes de la JOF, dirigit per Jordi Piccorelli, actuen com a solistes en un concert homenatge als 150 anys de Pau Casals.
- Preu: 8 €
- Menors de 18 anys: Gratuït
- Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
- Organitza: Jove Orquestra de Figueres
Concert amb Big Mouthers
- Lloc: Rambla
- Hora: 20 h
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 23 h, 00.15 h i 1.45 h
- 23 h – Rural Kids; 00.15 h – Crim; 1.45 h – Groggy Rude.
Dissabte 2 de maig
Matinal de jocs a l’aigua
- Lloc: Piscina Municipal de Figueres
- Hora: 1r torn: de 10 a 11.30 h; 2n torn: d’11.30 a 13 h
- Activitat dirigida per a nens i nenes de 6 a 12 anys. És imprescindible saber nedar.
- Aforament limitat: Sí
- Preu: 2,20 €
Matinal d’atletisme
- Lloc: Estadi Albert Gurt
- Hora: 10 h
- Matinal dedicada a l’atletisme amb la pràctica de diverses disciplines d’aquest esport.
- Preu: Gratuït
- Obert a totes les edats, des dels més menuts fins als més grans.
- Organitza: Associació Atlètica Figueres
Portes obertes Hoquei Figueres
- Lloc: Pavelló Rafel Mora / Pista poliesportiva – coberta Pelayo Martínez
- Hora: 10 h
- Vine a conèixer la pràctica de l’hoquei sobre patins. Activitat adreçada a nens i nenes de fins a 8 anys. El club posa a disposició tot el material.
- Organitza: Hoquei Figueres
Torneig de tennis Festes de la Santa Creu
- Lloc: Club Tennis Figueres
- Hora: 10 h
- Torneig de tennis de Santa Creu obert a tothom. Modalitat "Vaca", els equips han de ser de 2 o 3 persones màxim, es juga de manera individual i el torneig es juga per temps, a 10 o 15 minuts. Es jugarà per nivells, sistema lliga i després fase final. Hi haurà petit piscolabis en acabar.
- Preu socis: 15 €
- Preu no socis: 20 €
- Inscripcions: 621253181 o 972504691
- Organitza: Club Tennis Figueres
4a Trobada Urban Sketchers
- Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
- Hora: 10.30 h
- Celebra la diada de la Santa Creu dibuixant els jocs i joguets del Museu, una activitat per a tots els públics. No oblideu portar els vostres estris de dibuix. També en trobareu a les nostres sales per dibuixar sense parar.
Taller "Crea el teu Joguet!"
- Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
- Hora: 11 h
- Vine a construir els teus propis joguets. Es tracta d’un taller familiar per imaginar i realitzar amb materials reciclats i eines reals (martells, claus, agulles, etc.) el vostre joguet. Activitat realitzada per Kincakau. Joc i lleure respectuós.
- Preu: Gratuït
- Inscripció prèvia: ww.mjc.cat
Visita guiada Ruta Dalí
- Lloc: Centre de Figueres
- Hora: 11 h
- Visita guiada pel centre històric de la ciutat per explorar els escenaris de la vida de Salvador Dalí a Figueres.
Visita guiada Ruta Josep Pla a Figueres
- Lloc: Centre de Figueres
- Hora: 11 h
- Itinerari turístic i cultural guiat que convida a descobrir la relació especial de l’escriptor Josep Pla (1897-1981) amb la ciutat i els seus personatges il·lustres.
- Organitza: Ajuntament de Figueres i Fundació Josep Pla
Programació familiar. Instal·lació Microshakespeare, de Toti Toronell
- Lloc: Jardins Puig Pujades
- Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
- El clown Toti Toronell i l’artista plàstic Quim Domene han treballat plegats en la creació de cinc teatrets inspirats en obres de William Shakespeare.
- Preu: Gratuït
Programació familiar. Instal·lació "Els amics d’en Crusó", de Toc de Fusta
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
- Una vintena de jocs de creació pròpia: autòmats de gran format, trencaclosques, jocs mecànics que animen petits autòmats i un espai específic per a nens i nenes a partir de 2 anys.
- Preu: Gratuït
Programació familiar. Instal·lació "La caixeta", d’Holoqué
- Lloc: Plaça Josep Pla
- Hora: D’11 a 14 h i de 16 a 19 h
- Has estat mai dins d’una caixeta musical? Viu l’amor entre la música i la dansa en un món d’hologrames i engranatges on tot és possible.
- Preu: Gratuït
Fes-t@
- Lloc: Rambla
- Hora: D’11 a 12 h
- Espectacle de danses tradicionals catalanes.
- Organitza: Agrupació Mediterrània Dansa de Figueres
Audició completa de Sardanes amb la Cobla Sant Jordi – Ciutat de Barcelona
- Lloc: Rambla
- Hora: 12 h
Trobada gegantera de Figueres
- Lloc: Cercavila amb sortida de la Rambla pels carrers del centre fins a arribar a la Pujada del Castell, on cada colla farà un ball. Finalment, es farà una ballada conjunta.
- Hora: 16 h
- Organitza: Amics dels Gegants de Figueres
- Colles participants: Llers, l’Escala, Peralada, Castelló d’Empúries, Roses, Navata, Mollet de Peralada, Cubelles, Banyoles i Figueres.
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 16 h, 18 h i 20 h
- 16 h – Actuació de l’Escola de dansa urbana Dance Me de Sonia Navarro; 18 h – Actuació de l’Escola de dansa i música Pilar Sánchez; 20 h – Actuació de l’artista Javier Ginés.
Jornada "Coneix i gaudeix el waterpolo"
- Lloc: Piscina Municipal
- Hora: De 16 a 17 h
- Jornada per conèixer el waterpolo amb activitats a l’aigua amb pilota per a nens i nenes de 8 a 14 anys. Imprescindible saber nedar.
- Organitza: Club Waterpolo Figueres
Partit combinat benjamí, infantil i cadet del Club Waterpolo de Figueres
- Lloc: Piscina Municipal
- Hora: De 17 a 18 h
- Partit combinat dels equips del Club Waterpolo de Figueres.
- Organitza: Club Waterpolo Figueres
Partit Waterpolo – Homenatge a Jordi Pujadas
- Lloc: Piscina Municipal
- Hora: 18 h
- Partit d’homenatge en record a Jordi Pujadas entre els equips absoluts i els veterans del Club Waterpolo Figueres.
- Organitza: Club Waterpolo Figueres
Concert de Fires – Orquestra del Casino Menestral Figuerenc i Coral Germanor
- Lloc: La Cate
- Hora: 18 h
- El concert es presenta en dues parts: una amb l’actuació de la Coral Germanor i l’altra amb el concert interpretat per l’Orquestra del Casino. Tot seguit, la fusió de les dues seccions clourà l’acte, que inclou un programa amb cançó catalana, cançó tradicional, sardanes i bandes sonores de pel·lícules, entre d’altres.
- Entrades: Disponibles a la consergeria del Casino Menestral
- Preus: 8 € entrada general, 5 € entrada socis del Casino
- Organitza: Coral Germanor i Orquestra del Casino Menestral Figuerenc
Tramuntakada Festival Figueres
- Lloc: Centre de la ciutat
- Hora: 18.30 h
- Trobada de batucades i cercaviles que sortiran des de diferents punts del centre de Figueres. Actuació conjunta a la Rambla i cercavila final de totes les colles fins a El Rampell.
- Organitza: Associació Tramuntakada de Figueres
Concurs de postres casolanes
- Lloc: Estand CRE Vilatenim a El Rampell
- Hora: 19 h
- Inscripcions: crevilatenim@gmail.com
- Concurs de postres 100% casolanes. Participa-hi portant les teves millors postres. Més informació: @cre_vilatenim.
- Organitza: CRE Vilatenim
Concert de presentació del primer àlbum del duo Foresta
- Lloc: Casino Menestral Figuerenc (seu històrica del c/ Ample, 17)
- Hora: 20 h
- Concert de presentació d’Esclat de maig, primer àlbum del duo de música folk Foresta.
- Organitza: Foresta, amb la col·laboració del Casino Menestral Figuerenc
Escalabirres
- Lloc: El Rampell
- Hora: 20 h
- Concurs que consisteix en apilar el màxim nombre de caixes de forma vertical i sense caure.
Concert amb Yo suspendí EGB
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: 22 h
Concurs de titits
- Lloc: Estand CRE Vilatenim a El Rampell
- Hora: 00 h
- Ets el millor fent titits? (beure d’un porró). Vine a demostrar-ho a la barraca del CRE Vilatenim!
- Organitza: CRE Vilatenim
Espai de concerts El Rampell
- Lloc: Parc de les Aigües
- Hora: 23 h i 1 h
- 23 h – Ginestà; 1 h – 7 de Copes.
Diumenge 3 de maig
Rutes gratuïtes en trenet per visitar les Creus de Maig
- Lloc de sortida: Parada de bus, plaça Catalunya
- Hora: De 9 a 14 h (cal reservar tiquets)
- Més informació i tiquets: figueres.cat/creusdemaig i suport a la compra a l’Oficina de Turisme
- Tiquets disponibles: A partir del 20 d’abril
- 3 rutes diferents de durada entre 1 h i 1 h 30 minuts.
- Organitza: Ajuntament de Figueres, amb la participació de les associacions i entitats de la ciutat
46a Fira del Llibre Vell
- Lloc: Plaça Catalunya
- Hora: De 9 a 20 h
- Inauguració: A les 12.30 h
- Torna una de les cites més emblemàtiques per als amants dels llibres. Vine a descobrir tresors literaris, edicions especials i llibres antics amb història. Una experiència única per a col·leccionistes, lectors apassionats i curiosos de totes les edats.
- Organitza: Casino Menestral Figuerenc
Torneig Popular de tennis taula
- Lloc: Gimnàs de l’Institut Olivar Gran
- Hora: 9.30 h
- Torneig popular de tennis taula per a totes les edats i categories, per a federats i no federats.
- Organitza: Club Tennis Taula Tramuntana Figueres
Taller de robòtica
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: De 10 a 12 h
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Codelearn Figueres
5è Memorial Roser Llop
- Lloc: Poliesportiu Municipal Roser Llop
- Hora: 10 h
- Partits de bàsquet de formació de categories Escobol a Cadet.
- Organitza: CB Escolàpies Figueres
Jornada de portes obertes al Museu del Joguet de Catalunya
- Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
- Hora: De 10.30 a 18 h
- Com és tradicional, el Museu del Joguet de Catalunya oferirà el dia 3 de maig una jornada de portes obertes per a totes les persones de Figueres.
- Organitza: Museu del Joguet de Catalunya
Ofici Solemne de Santa Creu
- Lloc: Església Parroquial de Sant Pere
- Hora: 11 h
Pilar caminant
- Lloc: Porta de l’Església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament
- Hora: Un cop finalitzi l’Ofici Solemne de Santa Creu
- Tradicional pilar caminant des de l’Església de Sant Pere fins a la plaça de l’Ajuntament.
- Organitza: Colla Castellera de Figueres
Visita guiada 100 anys de Dalí i Lorca a Figueres
- Lloc: Carrer Monturiol
- Hora: 11 h
Ramblejada de Festa Major
- Lloc: Rambla
- Hora: 11.30 h
- Vesteix-te amb les teves millors gales. Amb aperitiu i sessió de punxadiscos a càrrec de Santi Fonfría, de Minubús Intergalàctic.
- Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres
Visita comentada a l’exposició "Objectiu Meli"
- Lloc: Museu de l’Empordà
- Hora: 12 h
- Visita a càrrec dels comissaris als tres espais on es desplega el projecte: el Museu de l’Empordà, la Casa Natal Salvador Dalí i la Sala d’Exposicions de l’Escorxador.
- Més informació: museuemporda.org
Open de pàdel
- Lloc: Club Pàdel Indoor Figueres
- Hora: 12 h
- Torneig del Circuit de la Federació Catalana de Pàdel. Es juga modalitat masculina i femenina, i diferents categories.
- Organitza: Club Pàdel Indoor Figueres
Pòdcast en directe: El Far Friki de l’Empordà
- Lloc: Museu del Joguet de Catalunya
- Hora: 12 h
- El pòdcast El Far Friki de l’Empordà es gravarà en directe des del Museu del Joguet de l’Empordà, on es parlarà de llibres, còmics, pel·lícules i sèries.
- Organitza: Museu del Joguet de Catalunya
Diada castellera de Santa Creu
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 12.30 h
- Diada castellera amb la Colla Castellera de Figueres i les colles convidades: Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau, i Castellers del Riberal.
- Organitza: Colla Castellera de Figueres
Activitats Casa Cultural d’Andalusia
- Lloc: Recinte Firal
- Hora: 14 h i 16 h
- 14 h – Dinar popular; 16 h – Concurs de sevillanes.
1r Torneig de "Virus!" del barri de l’Estació
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: De 16 a 17 h
- El "Virus!" és un joc de cartes familiar a partir de 8 anys.
- Places limitades: Sí
- Inscripció prèvia: 660 034 717
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Llança els Daus
Cançoner de Figueres: concert comentat
- Lloc: Plaça de l’Ajuntament
- Hora: 17 h
- Els Mini-Stress interpreten cançons del Cançoner de Figueres en un concert comentat que recupera i contextualitza peces populars figuerenques.
- Organitza: Associació Colla Mistaires de Figueres
Jornada oberta de jocs de taula
- Lloc: Plaça de l’Estació
- Hora: De 17 a 19 h
- Mostra de diversos jocs de taula perquè tothom vegi que també et pots divertir d’aquesta manera. Activitats per a totes les edats.
- Organitza: AAVV Barri de l’Estació i Llança els Daus
Lliurament dels Premis del Concurs de les Creus de Maig
- Lloc: Auditori Convent dels Caputxins
- Hora: 18 h
- Lliurament dels Premis del Concurs de les Creus de Maig.
Concert de Judit Neddermann & Gio Symphonia
- Lloc: Teatre Municipal El Jardí
- Hora: 18 h
- Preus: 20 €, platea i llotges de platea; 16 €, primer pis; 12 €, segon pis
- Venda d’entrades: A la taquilla del Teatre Municipal El Jardí i a www.figueresaescena.cat
La Rematada
- Lloc: Cafè del Casino
- Hora: De 19 a 22 h
- Vespreig de tancament de Santa Creu abans del Castell de Focs.
- Organitza: Cafè del Casino
Castell de Focs
- Lloc: Castell de Sant Ferran (a l’exterior del recinte)
- Hora: 22 h
