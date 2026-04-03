L'Escala, epicentre del Campionat d'Europa de vaixells voladors
Se celebrarà al Mar d'Empúries del 7 al 13 de juny
L'Escala acollirà del 7 al 13 de juny el Campionat d'Europa de vaixells voladors amb una setantena de regatistes de la classe Moth, un tipus d'embarcació de vela creada en Austràlia i els Estats Units al voltant de 1930. S'espera la presència de participants de països d'arreu del món, des d'Austràlia als Estats Units.
Els regatistes Marc Verdaguer i Gerard Marín són els impulsors d'aquesta iniciativa, segons informa Ràdio l'Escala que concreta que fa dos anys es va intentar organitzar coincidint amb la Copa Amèrica, però no va ser possible i serà el quart europeu de la història que organitza el Club Nàutic l'Escala.
Segons s'informa l'emissora, el director esportiu Xavi López constata que el club està treballant perquè aquest europeu sigui una experiència única per la població.
Aquests vaixells, amb una tecnologia innovadora, els permet flotar sobre el mar.
