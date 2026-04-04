Veïns reclamen el tancament d'un aparcament de caravanes "sense llicència" a la Gola del Fluvià
La Generalitat va decretar la clausura del complex Port Natura, però aquesta resolució sancionadora encara no s'ha executat.
Una trentena de persones s'han concentrat aquest dissabte a la Gola del Fluvià per reclamar que la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador actuïn per tancar el complex Port Natura, que consta d'un pàrquing de caravanes que "no té cap mena de llicència", com denuncia la portaveu del Grup Gola, Catalina Victory, i on s'organitzen activitats de caiac. Els manifestants també denuncien que des del 2021 el propietari barra el pas als cotxes pel camí públic del Joncar. Segons l'entitat, l'any 2023 la Generalitat va decretar un decret de clausura i una resolució sancionadora, que no s'està executant. També demanen una "restauració ambiental necessària" d'aquesta zona, a tocar del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
La protesta s'ha fet aquest dissabte al matí a la zona de la desembocadura del Fluvià, on una trentena de veïns i ecologistes, convocats per l'entitat Grup en defensa de la gola Fluvià, s'han concentrat per denunciar una situació que, asseguren, s'arrossega des del 2021.
Segons els manifestants, en aquest espai s'hi ha consolidat un negoci privat que inclou un aparcament de caravanes, el lloguer d'embarcacions com caiacs i motos d'aigua, i fins i tot la instal·lació d'un bar durant la temporada d'estiu.
Els participants de la mobilització consideren que aquestes activitats es diuen a terme sense els permisos necessaris i alerten de l'impacte que tenen sobre l'entorn natural, molt proper al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà. També critiquen el tancament del camí públic del Joncar, on s'ha instal·lat una barrera que impedeix el pas als vehicles que volen arribar a la platja.
Segons la portaveu del Grup Gola, Catalina Victory, el 48% d'aquest terreny és propietat de la Generalitat i de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador. En aquest sentit, ha acusat el propietari de "privatitzar" aquesta part de domini públic. Victory ha detallat que dins l'espai s'hi estacionen autocaravanes i camions "sense cap mena de llicència ni autorització".
La portaveu ha carregat contra les administracions i les ha instat a actuar, tant a la Generalitat com al consistori local. Ha recordat que l'any 2023 es va dictar un decret de clausura i una resolució sancionadora que, afirma, "no s'estan executant".
A més, ha reclamat mesures concretes, com la retirada de la barrera d'accés, així com d'altres elements, com barreres de formigó, i ha insistit en la necessitat d'una restauració ambiental de la zona. "Aquest àmbit ha quedat molt malmès", ha assegurat. També ha afegit que "no es paguen escombraries, no sabem on van les aigües grises de les autocaravanes i ni els seus residus".
En mans de l'Estat
Des de l'Ajuntament de Sant Pere Pescador, l'alcalde Agustí Badosa admet que la situació és "complexa" i recorda que el consistori ha obert expedients sancionadors i fins i tot ha arribat a precintar les instal·lacions. Tot i això, ha assegurat que el propietari ha incomplert aquestes mesures i que el cas es troba actualment judicialitzat.
Badosa també ha apuntat que, recentment, aquest espai ha estat redefinit com a domini públic marítim-terrestre. Segons ha explicat, aquest fet trasllada les competències de l'Estat, que hauria de fer complir la llei de costes i determinar el tancament de les activitats que s'hi desenvolupen.
El conflicte entre ecologistes, administració i propietat privada ve de lluny. L'any 2003 aquests terrenys es van desclassificar definitivament com a no urbanitzables i el 2005 es va derruir un bloc de pisos que s'hi havia construït. Poc abans, Víctor Latorre havia adquirit una part dels terrenys, mentre que la resta va passar en mans de la Generalitat i l'Ajuntament de Sant Pere Pescador.
Propietat 100% privada
Per la seva banda, el propietari del terreny, Víctor Latorre, ha rebutjat les acusacions i ha assegurat que es basen en "pressupostos falsos". Ha negat que existeixi cap camí públic a la zona i ha defensat que es tracta d'una propietat "100% privada". Segons Latorre, l'espai funciona únicament com a aparcament vinculat al port i insisteix que "no hi ha cap càmping ni serveis associats".
