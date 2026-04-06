Dos ferits en un xoc entre dos turismes a la GI-614 a Roses
L'accident de trànsit va provocar el tall de la carretera
Dues persones van resultar ferides aquest diumenge a la nit en un accident de trànsit a la GI-614, al terme municipal de Roses. El sinistre es va produir poc abans de tres quarts de nou del vespre i va consistir en un xoc entre dos turismes.
Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers, del SEM i dels Mossos d’Esquadra. Els agents de trànsit van tallar la carretera que uneix Roses i Cadaqués mentre es feien les tasques d’assistència i la retirada dels vehicles accidentats.
Els sanitaris van atendre els dos ferits al mateix punt del sinistre i posteriorment els van traslladar a l’hospital de Figueres en estat lleu.
Segons han informat els Bombers, la via es va poder reobrir cap a dos quarts de deu de la nit. Un cop restablerta la circulació, els Mossos d’Esquadra es van fer càrrec de la retirada dels vehicles.
