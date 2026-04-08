Un camió en flames talla l’A-9 a la frontera de matinada i complica el trànsit a la Jonquera cap a França
El foc afecta la tractora i part del tèxtil i cartró que transportava el vehicle, sense causar ferits
L’incendi d’un camió a la frontera, la matinada d’aquest dimecres, ha obligat a tallar l’A9 i per tant, el trànsit entre Catalunya i França i ha provocat problemes de trànsit posteriors en sentit nord.
El succés s’ha produït cap a tres quarts d’una de la matinada, al sector de la duana de l’A-9, ja en territori francès. Segons ha informat el 112, s’ha incendiat la tractora d’un camió amb semiremolc. Fins al lloc s’hi han desplaçat quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, que han treballat conjuntament amb els efectius francesos per apagar el foc.
Les flames han afectat la tractora i també part de la càrrega de tèxtil i cartó que transportava el vehicle. El camió s’ha pogut aturar al voral i el xofer no ha resultat ferit.
Cap a un quart de dues, el foc de la cabina ja estava extingit. A partir d’aquí, els bombers han continuat les tasques per retirar el material de la caixa, també afectat pel fum i parcialment per les flames, segons informen els Bombers. Els efectius han anat extraient la mercaderia i sufocant els focus actius fins a apagar completament l’incendi cap a les set del matí.
Problemes de trànsit
L’incendi ha obligat a tallar completament l’autopista a l’altura de la frontera durant prop d’una hora, ja en territori francès, segons el Servei Català de Trànsit. Posteriorment, la circulació s’ha pogut reobrir de manera parcial. La incidència ha causat complicacions de trànsit en sentit França tant a l’AP-7 -hi ha hagut retencions d'uns dos quilòmetres- com a l’A-9, a la zona de la duana de les Cluses.
