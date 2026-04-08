Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
radars Gironadeclaració de la rendacarretera Barcelonatemps GironaDonald Trumppavelló Sarrià de Terpallissa Sant Joan
instagramlinkedin

Una fuita de gas obliga a confinar 14 veïns i evacuar-ne 32 en dos edificis de Roses

La fuita, localitzada en un terrat de l’edifici de la Riera Ginjolers, va acabar sense ferits després de tres hores d’actuació

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu.

Camions dels Bombers en una fotografia d'arxiu. / Europa Press

Eva Batlle

Eva Batlle

Roses

Una fuita de gas va obligar a mobilitzar els serveis d’emergència dimarts al vespre a Roses, després que el 112 rebés un avís per una forta olor de gas procedent de dos edificis situats als números 152-158 de la Gran Via de Pau Casals i 91-93 de la Riera Ginjolers.

Fins al lloc s’hi van desplaçar cinc dotacions dels Bombers, així com efectius de la Policia Local i del SEM. Arran de la incidència, es van confinar 14 persones i se’n van evacuar 32 entre els dos edificis afectats.

Els Bombers van començar les comprovacions per determinar l’origen de la fuita de gas. En una primera actuació, van tancar el comptador de gas i van revisar la via pública, incloses tapes de clavegueram i altres punts de la zona, per intentar localitzar d’on provenia l’olor.

Finalment, van trobar el punt de la fuita en un colze de gas -una peça de lampisteria- d’un terrat de l’edifici de la Riera Ginjolers. Un cop localitzada, es va tallar l’escomesa i, en paral·lel, la companyia del gas es va fer càrrec de la incidència. El tècnic va segellar la instal·lació amb seguretat.

Notícies relacionades

El succés es va saldar sense ferits i el servei es va donar per acabat cap a les onze de la nit. Un cop descartada la presència de gas a la zona amb noves mesures, els Bombers van acompanyar els veïns de tornada a casa, indiquen des del cos d'emergències. La reparació definitiva ja quedarà en mans de la companyia subministradora.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
