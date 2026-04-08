Junts reclama al Congrés detalls sobre el trasllat d’una trentena de migrants a Figueres i la seva gestió
El diputat juntaire Josep Maria Cervera reclama al govern espanyol que aclareixi qui va decidir l’operació, amb quins criteris i quin cost va tenir
Junts ha registrat al Congrés una bateria de preguntes per reclamar explicacions al govern espanyol pel trasllat d’una trentena de migrants a Figueres el passat 1 d’abril, una operació que, segons el partit, es va fer sense informació prèvia a l’Ajuntament.
El diputat de Junts al Congrés Josep Maria Cervera denuncia “opacitat” en la gestió d’aquest trasllat i vol aclarir qui va prendre la decisió i amb quins criteris es va dur a terme. La iniciativa parlamentària posa el focus en la manca de comunicació amb el consistori figuerenc i en la necessitat de conèixer els mecanismes de coordinació entre administracions en aquest tipus d’actuacions. En el document registrat, Junts també demana informació sobre la situació actual de les persones traslladades, així com sobre el cost econòmic de l’operació. En aquest sentit, el partit vol saber quina administració n’ha assumit la despesa i si hi ha partides específiques destinades a aquest tipus de moviments.
A més, la formació pregunta si el cas de Figueres és un episodi puntual o si forma part d’un pla més ampli de redistribució de migrants impulsat pel govern espanyol. En aquesta línia, també es reclamen les xifres detallades de trasllats efectuats tant a la ciutat de Figueres com al conjunt de Catalunya durant l’actual legislatura.
Més transparència i coordinació
Junts sosté que cal més transparència i coordinació institucional en la gestió d’aquests trasllats i considera necessari que els municipis rebin informació prèvia i detallada per poder donar resposta a les necessitats derivades de l’arribada de persones migrants.
