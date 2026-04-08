Urbanisme
L'Ajuntament de Figueres torna a tancar el carrer Lasauca per a recol·locar el paviment de llambordes
Havia reclamat la reparació de l'obra acabada el passat mes d'octubre a l'empresa ENCO aplicant la clàusula de garantia
Santi Coll
El carrer Lasauca de Figueres tornar a estar tancat al trànsit de vehicles fins a la setmana vinent. El motiu és la reparació d'un tram del paviment de llambordes que l'Ajuntament ha demanat recol·locar a l'empresa adjudicatària del projecte, ENCO Infraestructures i Serveis. Els treballs, finançats amb fons europeus, ja van patir un endarreriment en el seu moment, ja que s'havien d'acabar a finals de setembre de l'any passat, però es van allargar fins al mes d’octubre a causa d’una pròrroga demanada per l’empresa a conseqüència d'unes aturades temporals que havien afectat els treballs.
Sobre l'aspecte de l'obra, també ha estat criticat el fet que, un cop reinstal·lat el paviment, no s'hagués tret la pintura groga dels antics espais de càrrega i descàrrega que encara hi havia en algunes llambordes. Aquesta neteja no figurava en el projecte. A diferència de la pujada del Castell, la reforma del carrer Lasauca no va ser motiu de cap acte inaugural.
Projecte turístic
El projecte, impulsat per l'Ajuntament en l'anterior mandat, va ser aprovat en el seu moment pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme, l’actual Ministeri d’Indústria i Turisme, en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència, i que es finançarà amb càrrec al Fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència de la Unió Europea-Next Generation EU. El de Figueres forma part del programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions (PSTD), de la convocatòria extraordinària del 2022.
Coberta de la riera Galligans
El carrer Lasauca de Figueres és un dels més importants de la població, ja que comunica directament la Rambla amb l’antiga Nacional, l’actual avinguda Salvador Dalí. Segons relata el cronista Josep Maria Bernils Mach "es va obrir l’any 1844 i tot seguit se li va posar el nom d’Antoni Lasauca, que era comandant d’enginyers al castell de Sant Ferran de Figueres i que, amb aquesta denominació, la vila li va voler agrair els seus serveis de projecció i participació en la direcció de les obres de cobriment de la riera Galligans que passava per aquest lloc i que van donar lloc a la formació d’aquest nou carrer. Al mateix temps, en aquell any, aquesta obra es va completar amb un altre vial a la part baixa de la Rambla, que va ser anomenat de Joaquim Caamaño, nom del governador militar del castell d’aquell temps i també promotor de l’eixample urbà". En aquest carrer, hi ha l’Hotel Duran amb el seu Celler de ca la Teta, un dels establiments més emblemàtics de la ciutat.
Subscriu-te per seguir llegint
