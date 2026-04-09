Un dispositiu policial a Figueres acaba amb tres detinguts per estrangeria i dues persones amb requeriments judicials

L’operatiu de Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional es desplega cada dijous a l’entorn de l’estació i dels mercats setmanals

Fotos d'arxiu del dispositiu policial conjunt TREMALL a Figueres que es fan al mercat i l'estació / Ajuntament de Figueres

Eva Batlle

Figueres

Un dispositiu policial conjunt desplegat aquests dijous a Figueres ha acabat amb tres detinguts per estrangeria i amb la detecció de dues persones amb requeriments judicials. L’operatiu s’ha fet aquest dijous al voltant de l’estació i dels mercats setmanals de la ciutat.

L’actuació s’ha emmarcat dins del dispositiu Tremall, el pla policial orientat a combatre la multireincidència delictiva i a reforçar la vigilància en punts sensibles i zones amb gran afluència de gent. En aquest cas, el dispositiu s’ha desplegat amb la participació de la Guàrdia Urbana de Figueres, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional.

Segons la informació facilitada per l'ajuntament de Figueres, durant el dispositiu s’han localitzat dues persones amb requeriments judicials en vigor i s’ha detingut tres persones per infraccions de la llei d’estrangeria.

Notícies relacionades

Els arrestats han estat traslladats a les dependències de la Policia Nacional de Figueres, on se’ls ha iniciat l’expedient d’expulsió i la retirada del passaport.

· Estem treballant per ampliar aquesta informació

  1. Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
  2. Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
  3. Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
  4. Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
  5. Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
  6. Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
  7. Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
  8. Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord

Festival amb tallers, mercat, gastronomia i activitats de natura al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes

Festival amb tallers, mercat, gastronomia i activitats de natura al Jardí Botànic Marimurtra de Blanes

Impulsen a Girona un batxillerat pioner per formar futurs mestres

Impulsen a Girona un batxillerat pioner per formar futurs mestres

Així són les ulleres intel·ligents que s’han utilitzat en diversos exàmens de conduir: la Guàrdia Civil avisa de les d’infraccions molt greus que es poden estar cometent

Així són les ulleres intel·ligents que s’han utilitzat en diversos exàmens de conduir: la Guàrdia Civil avisa de les d’infraccions molt greus que es poden estar cometent

El PSC defensa que la bandera espanyola onegi de manera permanent a la façana del Parlament

El PSC defensa que la bandera espanyola onegi de manera permanent a la façana del Parlament

Eurofirms Foundation impulsa la formació tecnològica de dones amb discapacitat amb una recaptació de 30.000 euros durant la campanya del 8 de març

Eurofirms Foundation impulsa la formació tecnològica de dones amb discapacitat amb una recaptació de 30.000 euros durant la campanya del 8 de març

Redueixen i detenen un menor encaputxat després de robar un mòbil de 700 euros a Girona

Redueixen i detenen un menor encaputxat després de robar un mòbil de 700 euros a Girona
