Un dispositiu policial a Figueres acaba amb tres detinguts per estrangeria i dues persones amb requeriments judicials
L’operatiu de Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i Policia Nacional es desplega cada dijous a l’entorn de l’estació i dels mercats setmanals
Un dispositiu policial conjunt desplegat aquests dijous a Figueres ha acabat amb tres detinguts per estrangeria i amb la detecció de dues persones amb requeriments judicials. L’operatiu s’ha fet aquest dijous al voltant de l’estació i dels mercats setmanals de la ciutat.
L’actuació s’ha emmarcat dins del dispositiu Tremall, el pla policial orientat a combatre la multireincidència delictiva i a reforçar la vigilància en punts sensibles i zones amb gran afluència de gent. En aquest cas, el dispositiu s’ha desplegat amb la participació de la Guàrdia Urbana de Figueres, els Mossos d’Esquadra i la Policia Nacional.
Segons la informació facilitada per l'ajuntament de Figueres, durant el dispositiu s’han localitzat dues persones amb requeriments judicials en vigor i s’ha detingut tres persones per infraccions de la llei d’estrangeria.
Els arrestats han estat traslladats a les dependències de la Policia Nacional de Figueres, on se’ls ha iniciat l’expedient d’expulsió i la retirada del passaport.
Subscriu-te per seguir llegint
- Ordenen la detenció de Jair Domínguez perquè comparegui en un judici promogut per Vox
- Salten les alarmes: l’hàbit que molta gent no fa a partir dels 55 anys i que accelera la sarcopènia
- Comença el judici a l'alcalde de Vidreres pel cas dels suposats nomenaments irregulars a la Policia Local
- Les llàgrimes d'alegria del Quart al MIC: 'Són emocions que no havíem viscut mai
- Els radars que més multen a les carreteres de la província de Girona: aquests són els 10 que acumulen més sancions
- Un advocat expert en herències avisa: Compte amb aquest tipus d'operacions
- Un estudi planteja una revolució amb restriccions de trànsit i menys carrils a la carretera Barcelona de Girona
- Girona s’acosta a un inici d’abril de màniga curta i el dia 9 podria ser de rècord