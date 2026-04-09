L’Institut Cendrassos de Figueres consolida el 100% d’ocupació al cicle de Transport i Logística
El centre referma l’alta inserció laboral en un sector en creixement a l’Alt Empordà, estretament vinculat a la posició estratègica de la comarca
El cicle formatiu de Transport i Logística de l’Institut Cendrassos de Figueres manté una inserció laboral plena. El 100% de l’alumnat de la promoció 2024/2025 treballa actualment en feines vinculades al sector logístic, una dada que reforça la tendència d’alta ocupació registrada en cursos anteriors.
Aquests resultats confirmen la bona connexió entre la formació que ofereix el centre i les necessitats reals del mercat de treball en un àmbit amb un pes creixent a l’Alt Empordà. El cicle prepara professionals per organitzar, gestionar i controlar operacions de transport de mercaderies i de viatgers, així com per planificar activitats logístiques dins de les empreses.
La formació combina continguts tècnics amb experiència directa en entorns laborals, incloent-hi la modalitat dual, que permet a l’alumnat aplicar els coneixements adquirits i facilitar el pas al món professional. Aquesta fórmula és, precisament, un dels factors que ajuden a explicar els bons resultats d’inserció laboral.
El context territorial consideren que també hi juga a favor. La situació estratègica de la comarca, com a punt de connexió entre la península Ibèrica i Europa, ha afavorit el creixement de l’activitat logística i la implantació d’empreses del sector. Aquesta expansió ha generat una demanda sostinguda de perfils qualificats en transport, gestió de magatzems i operativa internacional, apunten des del centr.e
En paral·lel, l’evolució del sector evidencia també la necessitat de professionals amb coneixements específics en comerç exterior, gestió d’operacions internacionals i idiomes. En aquest sentit, la incorporació d’un cicle de Comerç Internacional es planteja com una opció per completar l’oferta formativa i donar resposta a noves demandes professionals vinculades a la internacionalització de l’activitat econòmica.
Amb una inserció laboral del 100% en la darrera promoció, el cicle de Transport i Logística de l’Institut Cendrassos es consolida així com una via formativa amb una clara sortida professional i estretament lligada a les oportunitats laborals de la comarca.
