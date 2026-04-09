Urbanisme
L'emblemàtic hotel situat davant la casa de Dalí canvia de mans i inicia una transformació integral com a destí de luxe a Cadaqués
La venda de Hotel Portlligat a un inversor francès simbolitza el canvi de model turístic al municipi on cada vegada més negocis hotelers passen a mans d'empresaris europeus
Associacions locals demanen a l'Ajuntament que les noves inversions a l'edifici respectin el caràcter del poble i les normatives vigents
L’ampliació de l’edifici que Dalí va imaginar i va quedar en el paper
Sònia Fuentes
En un context d’intens canvi de model turístic a Cadaqués, marcada per la modernització d’establiments i l’arribada de nous inversors internacionals, l’emblemàtic Hotel Portlligat ha iniciat una profunda transformació per convertirse en un hotel de luxe. Situat davant mateix de la casa on Salvador Dalí va viure i pintar durant dècades, aquest establiment, estretament vinculat a la història cultural del municipi i nascut com a negoci familiar, entra ara en una nova etapa. Integrat dins la reserva natural del Cap de Creus, l’hotel ha canviat de propietat després de generacions en mans de la família d’Ubald Pell.
Una nova etapa
La nova etapa queda formalitzada amb la societat Hotel Port Lligat Cadaqués 2023 SL, vinculada a l’empresari francès Thierry Resibois, amb interessos immobiliaris i empresarials a la Costa Brava des de fa dues dècades i propietari a Cadaqués de diverses propietats emblemàtiques, com la Casa Verda o la Capitaneria de Sa Alqueria, relacionada amb el capità Moore, secretari i home de confiança de Salvador Dalí. L’operació immobiliària, que es va tancar el 2024, ha estat de gran envergadura econòmica i simbolitza el canvi progressiu del model turístic de la Costa Brava.
"Arriba un moment que o fas una inversió enorme o ja no pots continuar competint"
El cas del Portlligat no és aïllat. Cada vegada més empresaris europeus busquen establiments petits, amb identitat i ubicacions excepcionals, per convertir-los en hotels boutique d’alt nivell. A Cadaqués ja són diversos els hotels que estan en mans de francesos. Durant dècades, el Portlligat va funcionar sota un model d’hospitalitat familiar, molt allunyat dels grans complexos turístics. Però el sector hoteler ha canviat radicalment. Les noves exigències del mercat internacional, les inversions necessàries per modernitzar infraestructures i la competència global han acabat fent inviable mantenir molts hotels independents sense capital extern. "Arriba un moment que o fas una inversió enorme o ja no pots continuar competint", explica Ubald Pell. L’hotel, amb unes 28 habitacions totes orientades al mar, piscina i espais panoràmics privilegiats, es va posar a la venda el 2024 per 16 milions d’euros.
"És la casa on vaig néixer"
El preu final no ha transcendit, però l’operació marca un punt d’inflexió emocional i urbanístic per al municipi. "És la casa on vaig néixer", recorda Ubald Pell, de 67 anys, que ha viscut dedicat a l’hotel familiar gairebé mig segle. Va venir al món dins una de les habitacions d’un establiment que els seus avis havien iniciat i que el seu pare va anar ampliant lentament, any rere any, segons les necessitats i les possibilitats del moment.
Ara la transformació de l’hotel no només marca un canvi empresarial, sinó que també ha obert interrogants dins del municipi. Segons explica l’antic propietari, el permís d’obres s’ha tramitat "de forma ràpida després de formalitzar-se la compra, si tenim en compte que altres constructors locals poden esperar anys per obtenir permisos similars".
"El nou projecte manté íntegrament l’estructura existent i conserva els diferents nivells de l’edifici"
Les obres, de fet, fa mesos que avancen a bon ritme per donar una nova vida una superfície d’uns 2000 metres quadrats. "El projecte manté íntegrament l’estructura existent i conserva els diferents nivells de l’edifici", una circumstància rellevant en un entorn on la normativa urbanística actual és més restrictiva i limita noves volumetries. "No han baixat alçades", apunta Pell. Associacions locals de defensa del territori de Cadaqués han demanat a l’ajuntament informació per assegurar-se que les noves inversions respectin tant el caràcter del poble com les normatives vigents. "Les obres superen els 60.000 euros, un llindar a partir del qual la normativa considera que no es tracta d’una obra menor, sinó d’una obra nova que requereix regularització d’alçades, volumetria i altres aspectes urbanístics", explica David Tibau, de l'associació Amics de la Natura de Cadaqués.
Una inversió milionària
L’antic propietari de l’Hotel Portlligat recorda que l’edifici està sotmès a diverses figures de protecció patrimonial i ambiental, situant l’Ajuntament en el centre de la responsabilitat institucional, tot i que no ha estat possible obtenir la seva versió sobre aquests aspectes de l’obra. L’empresari cadaquesenc apunta que serà el consistori qui haurà de garantir que la reforma respecti els valors arquitectònics, històrics i paisatgístics d’un dels espais més sensibles del municipi", ressalta. L’actual reforma representa la inversió més gran en la història de l’edifici.
Partició i creació de l'Hotel Calina
Fins ara, l’hotel de tres estrelles havia evolucionat a base de reformes successives, sempre graduals, seguint el mateix esperit amb què el seu pare l’havia construït: pas a pas, sense grans operacions financeres, molt diferent del projecte actual que implica una transformació integral pensada per adaptar-lo als estàndards del luxe contemporani. Tot i això, sí que va haver-hi un episodi familiar important en la trajectòria del negoci que va ser la separació de l’edifici i la creació de l’Hotel Calina, antigament integrat dins del Portlligat. "La carretera que divideix els terrenys va acabar convertint-lo en un establiment independent, avui gestionat per la meva germana".
La trajectòria empresarial de Pell també el va portar a participar en organismes turístics i debats sobre el futur del sector. Defensa que els municipis turístics necessiten establiments regulats i professionalitzats. "És millor que hi hagi hotels que no apartaments clandestins", afirma. Recorda que durant anys molts habitatges turístics funcionaven sense control ni inspeccions, mentre els hotels assumien obligacions sanitàries, fiscals i de seguretat molt més estrictes. Segons ell, restringir noves llicències turístiques no frenarà el fenomen: "Si algú es pensa que desapareixeran, tornaran a ser clandestins com abans".
Un antic espai d'art
Com havia de ser, l’Hotel Portlligat, durant anys, va ser molt més que un allotjament turístic. A la recepció s’hi organitzaven exposicions improvisades amb artistes locals i internacionals. "No ho fèiem tant pel negoci com per veure gent diferent", recorda Pell. L’hotel era alhora casa, lloc de treball i punt de trobada cultural. Ell mateix hi va passar temporades senceres sense sortir-ne gairebé durant mesos, fins que l’arribada dels telèfons mòbils li va permetre començar a deslligar la vida personal del negoci.
Un espai de memòria
La venda de l’hotel també té una dimensió personal. Pell admet que necessitava tancar etapa. "Si l’hagués llogat hauria hagut d’estar pendent tota la vida. Així m’he pogut jubilar".
Amb la reforma en marxa, el Portlligat deixa enrere la seva etapa familiar per iniciar una nova vida orientada al luxe internacional. Però, per a qui hi va créixer, l’hotel continuarà sent sobretot un espai ple de memòria. Cadaqués canvia. I amb ell, també ho fa un dels seus hotels més emblemàtics.
