L'acusat de fer que un gos de raça potencialment perillosa ataqués un home a Empuriabrava accepta 2 anys de presó
Tot i l'acord, el judici s'ha fet per determinar si l'amo del gos és responsable civil subsidiari
L'acusat de fer que un gos de raça potencialment perillosa ataqués un home a Empuriabrava el 4 de juliol del 2019 ha acceptat una condemna de 2 anys de presó. Al judici, que s'ha fet a l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut que va discutir amb la víctima i, quan va arribar a l'altura d'una terrassa on hi havia el gos de la raça American Staffordshire Terrier, li va dir reiteradament "ataca", fins que es va llançar damunt la víctima i el va mossegar. La fiscal, l'acusació particular i les defenses han arribat a un acord en la condemna penal, però no estan d'acord en el pagament de la indemnització. Les acusacions sostenen que l'amo del gos, que no era l'acusat, ha de respondre com a responsable civil subsidiari.
La fiscalia sol·licitava inicialment una pena de 4 anys i mig de presó per a l'acusat com a autor d'un delicte de lesions amb instrument perillós. En concepte de responsabilitat civil, volia que el processat indemnitzés la víctima amb més de 62.000 euros per les lesions causades, els dies d'hospitalització i les seqüeles.
El cas ha arribat a judici aquest divendres a la secció tercera de l'Audiència de Girona. Com que l'acusat ha reconegut els fets, les acusacions i les defenses han arribat a un acord per a la condemna penal. Així, el processat ha acceptat una pena de 2 anys de presó, que no haurà de complir si es compleixen els requisits legals.
Segons recull l'escrit d'acusació de la fiscalia que l'acusat ha subscrit, els fets van tenir lloc cap a les cinc de la matinada del 4 de juliol del 2019, quan els dos homes van tenir una discussió i la víctima va començar a seguir al processat pel carrer.
Quan van arribar a l'altura d'una terrassa on hi havia el gos, un American Staffordshire Terrier, l'acusat li va dir reiteradament "ataca", fins que l'animal "va reaccionar abraonant-se damunt la víctima i li va clavar diverses mossegades per tot el cos".
L'home "va haver de ser auxiliat per terceres persones per poder desfer-se del gos i fugir del lloc". La fiscalia remarca que, durant l'atac, l'acusat no parava d'atiar l'animal i tirava pedres contra la víctima.
Com a resultat de l'agressió, l'home va patir lesions per mossegada al braç dret i a la zona abdominal i una fractura a un dit de la mà esquerra. La víctima va haver de passar per quiròfan i li han quedat com a seqüeles l'amputació d'un 20% del dit afectat, dolor, estrès posttraumàtic i un perjudici estètic.
La raça American Staffordshire Terrier és potencialment perillosa, segons recull la llei. La fiscalia considera que el propietari del gos ha de respondre com a responsable civil subsidiari, en cas que l'acusat no pugui assumir la indemnització que, segons l'acord, finalment és de 21.252,86 euros perquè la víctima ha evolucionat favorablement d'algunes de les lesions.
La seva defensa, encapçalada pel lletrat Sergio Noguero, al·lega que el processat va agafar el gos "sense consentiment" i que el propietari de l'animal no hi va poder fer res. Per això, tot i la conformitat, hi ha hagut el judici a l'Audiència de Girona per determinar si l'amo del gos és responsable civil subsidiari.
El propietari de l'animal, que coneix l'acusat perquè són originaris del mateix poble, ha explicat que aquell dia ell era a Figueres amb la seva parella i que el gos estava a la terrassa de casa del seu cosí, que és on vivia habitualment.
També ha afirmat que "mai" va donar permís al processat perquè tragués el gos a passejar -tal com ell assegura- i ha remarcat que l'única manera com va poder fer servir l'animal per agredir la víctima va ser saltant el mur de la terrassa i deslligant-lo: "És un bon gos. No havia atacat mai ningú".
L'home també ha reconegut que aleshores no tenia la llicència per tenir un gos de raça potencialment perillosa.
El judici ha quedat vist per a sentència.
