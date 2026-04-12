Ecologistes i veïns simulen un mar ple de peixos i aus mortes com a protesta contra el parc eòlic marí de Roses
Un centenar de veïns de l'Escala han protestat a la platja contra el parc eòlic marí del golf de Roses, denunciant els impactes ambientals que, segons ells, tindrà el projecte
Un centenar de veïns, ecologistes i activistes contraris al parc eòlic marí projectat al golf de Roses han protagonitzat aquest matí una performance a la platja de les Barques de l'Escala (Alt Empordà). Vestits de negre, han escenificat la mort de peixos i aus per simbolitzar l'impacte que, asseguren, tindrà el projecte sobre la biodiversitat. "La implantació del projecte respon als interessos d'unes quantes companyies energètiques; nosaltres defensem un model alternatiu, descentralitzat i que aprofiti zones ja antropitzades", ha afirmat Marià de Delàs, membre de 'No al Plemcat', que ha organitzat l'acció. La zona del golf de Roses és l'únic punt de Catalunya on l'Estat ha autoritzat la possible instal·lació de parcs eòlics marins.
La performance s'ha desenvolupat en tres actes per escenificar, de manera simbòlica, els impactes que els opositors atribueixen al projecte. En una primera part, ambientada amb música de Vivaldi, diversos participants han aparegut a la plaça de la Sardana amb globus que representaven peixos i aus marines, evocant la rica biodiversitat al golf de Roses. Tot seguit, amb la sardana l'Empordà, dues corrues de persones han entrat en escena per simbolitzar la població local.
Finalment, amb la banda sonora de La Guerra de les Galàxies, un molí eòlic muntat sobre una plataforma amb Roses ha avançat cap als participants i, en apropar-s'hi, tant els "animals" com els "veïns" han caigut a terra, escenificant la mort de la biodiversitat i la pèrdua de la qualitat de vida.
Impactes ambientals "enormes"
Marta Ball-llosera, membre de la plataforma 'No al Plemcat', ha explicat que l'acció vol "mostrar, una vegada més, l'oposició al projecte". Segons ha detallat, la Generalitat està accelerant els estudis per tirar endavant la prova pilot. Segons Ball-llosera, la performance pretén visualitzar com el parc afectaria especialment espècies com els ocells i els peixos, però també a la ciutadania del territori.
Des de la plataforma alerten que els impactes ambientals serien "enormes" i denuncien que el projecte suposaria "industrialitzar un sector marí". En aquest sentit, recorden que un dels projectes presentats a la zona de Roses, el Tramuntana, plantejava una producció energètica "equiparable a la d'una central nuclear", fet que, asseguren, evidencia la magnitud de la intervenció.
Partidaris d'un model energètic alternatiu
En la mateixa línia, un altre membre de la plataforma, Marià de Delàs, ha criticat que el projecte respongui "als interessos d'unes quantes companyies" vinculades a l'oligopoli energètic. Ha advertit que els aerogeneradors previstos tindrien dimensions "superiors a la Sagrada Família" i que, en ser flotants, requeririen grans sistemes d'ancoratge que afectarien el fons marí. També ha assenyalat que les infraestructures d'evacuació elèctrica tindrien un impacte terrestre, travessant zones agrícoles fins a la subestació prevista a Vilaür.
De Delàs ha insistit que la plataforma aposta per un model energètic alternatiu, basat en la generació distribuïda i les comunitats energètiques, i que prioritzi espais ja antropitzats i degradats. En aquest sentit, ha destacat que diversos ajuntaments de l'Empordà també s'han posicionat en contra del projecte i que l'oposició també inclou col·lectius com entitats socials, ecologistes i agràries.
L'estat va aprovar a principis del 2023 els POEM que inclouen el golf de Roses com a únic punt de Catalunya on es podran instal·lar parcs eòlics marins. La zona té una superfície de 250 quilòmetres quadrats i ha de tenir una distància mínima de la costa de 12 quilòmetres.
Posteriorment, la Generalitat de Catalunya hi va impulsar el Plemcat com a prova pilot, amb tres aerogeneradors flotants, que ha de servir per testar la tecnologia abans no s'hi acabin implantant parcs eòlics comercials de forma definitiva.
Tot i els tràmits iniciats, cap dels projectes s'ha materialitzat encara.
