ERC l’Escala reclama boies ecològiques a Riells arran del nou decret que prohibeix el fondeig sobre posidònia
El grup republicà assegura que fa quatre anys que demana aquesta actuació i acusa el govern municipal d’haver arribat tard davant una regulació que afectarà directament el litoral escalenc
ERC de l'Escala reclama la col·locació de boies ecològiques davant la platja de Riells. La publicació del Reial decret 191/2026, d’11 de març, sobre la conservació de les praderies de fanerògames marines al Mediterrani consideren tindrà conseqüències directes al litoral de l’Escala, especialment a la zona d’ancoratge situada davant la platja de Riells, on durant la temporada turística fondegen nombroses embarcacions.
La nova normativa prohibeix el fondeig d’embarcacions sobre praderies de posidònia i altres fanerògames marines i estableix que només es podrà fer en camps de boies ecològiques autoritzats.
Davant d’aquest escenari, el grup municipal d’Esquerra Republicana de l’Escala ha assegurat que la situació posa de manifest que la seva reclamació per instal·lar un camp de boies ecològiques a Riells era necessària. Segons els republicans, fa quatre anys que demanen aquesta actuació al govern municipal i recorden que han votat en contra dels successius plans d’usos de les platges perquè no incorporaven aquesta mesura.
ERC també ha recordat que les boies ecològiques de l’entorn del Cargol, a la platja de les Barques, es van acabar instal·lant després d’anys de demandes del grup municipal. Consideren que aquesta infraestructura és la que ara permetrà que es pugui continuar fondejant en aquella zona dins del nou marc legal.
Els republicans sostenen que van detectar amb temps el problema de la destrucció dels camps de posidònia, una planta marina clau per a la regeneració i la continuïtat biològica del mar, i lamenten que el govern municipal hagi actuat “a remolc, tard i malament”, sense donar resposta a la situació de Riells.
Segons ERC, aquesta manca de previsió pot generar un problema aquest estiu, ja que moltes embarcacions acostumen a fondejar davant de Riells i, a dia d’avui, el municipi no disposa de cap alternativa regulada en aquest punt. Per això, el grup es pregunta quina serà la resposta del govern local: si es multaran les embarcacions que hi fondegin, si es permetrà que continuïn fent-ho malgrat la prohibició o si finalment s’impulsarà el camp de boies ecològiques que, asseguren, fa anys que reclamen.
Des d’ERC l’Escala defensen que “governar és anticipar-se als problemes” i no limitar-se a reaccionar quan una administració superior obliga a actuar.
