Rescaten una ovella després de caure per un terraplè de vuit metres a la Jonquera
Els Bombers han treballat amb dues dotacions i han recuperat l'animal sa i estalvi
Els Bombers han fet aquest dilluns al matí un rescat animal a la Jonquera.
El succés ha passat cap a tres quarts d’onze, a la zona de Sant Julià dels Torts, després que el propietari d’un mas alertés que una de les seves ovelles havia caigut per un terraplè d’uns vuit metres.
Fins al lloc s’hi han desplaçat dues dotacions dels Bombers, que, juntament amb les indicacions del propietari, han arribat fins al punt on es trobava l’animal i l’han pogut extreure sa i estalvi, segons han informat des del cos d’emergències.
