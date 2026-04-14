Caixes niu per afavorir la cria d'aus després d'un incendi al Parc Natural del Cap de Creus

Una prova pilot de l'Associació Avetropic facilitarà la reproducció dels ocells que van veure com perdien els hàbitats on es reprodueixen com cavitats d'arbres

La instal·lació de caixes niu. / Associació Avetropic

Carme Vilà

Llançà

L'Associació Avetropic està instal·lant caixes niu al Parc Natural de Cap de Creus, a Llançà. Es tracta d'una prova pilot per tal de facilitar la reproducció d'espècies d'aus cavícoles en un sector que va resultar greument afectat per l'incendi forestal del juliol de 2021 que va cremar més de 400 hectàrees. Va començar al marge de la carretera entre Llançà i el Port de la Selva i va encendre la muntanya per la franja dreta.

El projecte, desenvolupat amb la col·laboració del parc natural, busca compensar la pèrdua d’arbres vells i, amb ells, de les cavitats naturals imprescindibles per a la nidificació de moltes espècies.

Durant dues jornades de treball de camp, s’han instal·lat un total de 18 caixes niu en punts estratègics del territori, dissenyades per reproduir les condicions naturals que necessiten aquestes aus per criar.

Des d’Avetropic expliquen que “quan desapareixen els arbres vells, desapareixen també les llars de moltes espècies”, i consideren les caixes niu una eina senzilla però eficaç per accelerar la recuperació d’hàbitats després de pertorbacions com els incendis.

A més de la seva funció ecològica, el projecte també vol servir com a prova per avaluar l’eficàcia d’aquestes mesures en processos de restauració ambiental i sensibilitzar la ciutadania sobre el paper clau de les aus en la regeneració dels ecosistemes mediterranis.

Una imatge després de l'incendi del juliol de 2021. / Pere Duran/Nordmedia

Espècies beneficiades

Entre les aus que poden aprofitar aquestes estructures hi ha espècies com els pardals i les mallerengues, que depenen de cavitats naturals per protegir els seus ous i polls. Aquestes espècies no construeixen nius exposats, sinó que necessiten forats en arbres, murs o altres estructures per reproduir-se amb seguretat.

Col·laboració forestal i seguiment del projecte

Per a la construcció de les caixes niu, Avetropic ha comptat amb el suport de Fitor Forestal, que ha facilitat la fusta necessària a cost reduït.

Els equips del projecte tenen previst tornar al terreny durant els pròxims mesos per comprovar l’ocupació de les caixes niu i recollir dades sobre la seva eficàcia, amb la mirada posada en millorar futures actuacions de restauració ecològica en zones afectades per incendis.

Una burilla al marge de la carretera

El foc va començar pels volts de dos quarts de dues del migdia. Les investigacions apuntaven a una burilla mal apagada que va prendre vegetació del marge de la carretera, la que uneix Llançà amb Port de la Selva en una jornada marcada per la tramuntana.

De l'extensió carbonitzada, 402,28 formaven part del Parc Natural. Per extingir les flames, els Bombers van destinar-hi prop d'una vuitantena d'efectius entre dotacions terrestres i aeris.

