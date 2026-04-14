Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pavelló de Fontajauhospital Truetajudici Jordi PujolSpar Gironacinema Truffauthabitatge Girona
instagramlinkedin

Una furgoneta cau al mar al Port de la Selva en precipitar-se des del moll de la Timba

Protecció Civil del municipi ha informat que l’incident no ha deixat ferits i apunta que el vehicle podria no haver quedat ben frenat

La furgoneta poc després de caure accidentalment al mar / AVPC El Port de la Selva

Santi Coll

El Port de la Selva

El Port de la Selva ha viscut un bon ensurt, aquest dilluns al matí, quan una furgoneta d'una empresa de construcció ha caigut al mar des de l'aparcament del moll de la Timba. Segons ha informat l'activa Associació de Voluntaris de Protecció Civil del municipi, l'incident no ha provocat ferits. La causa del sinistre podria estar relacionada amb el fet que el vehicle no estigués prou ben frenat, en una jornada marcada pel vent del nord a la zona de la Mar d'Amunt.

La furgoneta un cop enfonsada al moll de la Timba / AVPC El Port de la Selva

La furgoneta s'ha omplert d'aigua i ha acabat al fons del mar, com es pot apreciar en la fotografia publicada per l'AVPC del Port de la Selva.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents