Els Cendrassos impulsen un cicle de Gestió Administrativa en àmbit jurídic amb la mirada posada als jutjats de Figueres

Tindrà una durada de 2.000 hores, 515 de les quals en centres de treball i començarà el curs que ve

La trobada de treball que s'ha fet per impulsar el nou cicle.

La trobada de treball que s'ha fet per impulsar el nou cicle. / ACN

ACN

ACN

L'Institut Cendrassos de Figueres impulsa un nou cicle de Gestió Administrativa en l'àmbit jurídic amb l'objectiu de "donar resposta" a les "necessitats dels jutjats de Figueres" i fer front a la falta de tècnics. El cicle començarà el curs que ve amb una durada total de 2.000 hores, 515 de les quals es faran en centres de treball. L'objectiu és que la "immersió en entorns reals" permeti a l'alumnat conèixer de primera mà el funcionament dels jutjats, participar en tasques de tramitació processal i entendre "el dia a dia" en l'àmbit judicial.

El nou cicle, que començarà el curs 2026-2027, neix amb l'objectiu de donar resposta a la manca de tècnics als jutjats de Figueres i, alhora, oferir a l'alumnat una formació pràctica, especialitzada i amb continuïtat acadèmica cap a cicles de grau superior. L'institut preveu que l'experiència formativa faciliti el contacte directe amb professionals del sector i obri la porta a "futures oportunitats d’inserció laboral, inclosa la possible incorporació a la borsa de treball dels jutjats".

Girona renova l’espai de venda de productes de proximitat de Mercagirona

Girona acollirà la segona Jornada d’Esport Adaptat i Inclusiu

Investiguen una agressió a un jove amb discapacitat a Girona

L’Institut Cendrassos estrenarà un cicle de Gestió Administrativa especialitzat en l’àmbit jurídic el curs 2026-2027

L’Institut Cendrassos estrenarà un cicle de Gestió Administrativa especialitzat en l’àmbit jurídic el curs 2026-2027

Jaume Butinyà, reescollit com a candidat de Som Banyoles-ERC a l’alcaldia de Banyoles

Els Cendrassos impulsen un cicle de Gestió Administrativa en àmbit jurídic amb la mirada posada als jutjats de Figueres

Els Cendrassos impulsen un cicle de Gestió Administrativa en àmbit jurídic amb la mirada posada als jutjats de Figueres

Sant Joan les Fonts busca noves veus de la fantasia en català amb el premi «Dones d’Aigua»

Condemnat a 15 anys de presó per assassinat l'acusat de matar un home a cops de matxet a Verges
