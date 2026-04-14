Els Cendrassos impulsen un cicle de Gestió Administrativa en àmbit jurídic amb la mirada posada als jutjats de Figueres
Tindrà una durada de 2.000 hores, 515 de les quals en centres de treball i començarà el curs que ve
L'Institut Cendrassos de Figueres impulsa un nou cicle de Gestió Administrativa en l'àmbit jurídic amb l'objectiu de "donar resposta" a les "necessitats dels jutjats de Figueres" i fer front a la falta de tècnics. El cicle començarà el curs que ve amb una durada total de 2.000 hores, 515 de les quals es faran en centres de treball. L'objectiu és que la "immersió en entorns reals" permeti a l'alumnat conèixer de primera mà el funcionament dels jutjats, participar en tasques de tramitació processal i entendre "el dia a dia" en l'àmbit judicial.
El nou cicle, que començarà el curs 2026-2027, neix amb l'objectiu de donar resposta a la manca de tècnics als jutjats de Figueres i, alhora, oferir a l'alumnat una formació pràctica, especialitzada i amb continuïtat acadèmica cap a cicles de grau superior. L'institut preveu que l'experiència formativa faciliti el contacte directe amb professionals del sector i obri la porta a "futures oportunitats d’inserció laboral, inclosa la possible incorporació a la borsa de treball dels jutjats".
