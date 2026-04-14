Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
pavelló de Fontajauhospital Truetajudici Jordi PujolSpar Gironacinema Truffauthabitatge Girona
instagramlinkedin

L’Institut Cendrassos estrenarà un cicle de Gestió Administrativa especialitzat en l’àmbit jurídic el curs 2026-2027

El centre posarà en marxa aquesta nova formació per cobrir la falta de tècnics als jutjats de Figueres i facilitar la inserció laboral dels alumnes

Nou cicle d'àmbit jurídic. / Institut Cendrassos

Redacció

Figueres

L’Institut Cendrassos de Figueres ampliarà l’oferta formativa el curs 2026-2027 amb un nou cicle de Gestió Administrativa amb perfil professional d’Àmbit Jurídic, una proposta pensada per donar resposta a la manca de tècnics als jutjats de Figueres i, alhora, oferir una sortida professional especialitzada als estudiants.

El projecte s’ha començat a desplegar aquest matí en una reunió de treball amb la lletrada Montserrat Serra Galbany, la directora del centre, Helena Cortada, el cap d’estudis d’FP, Dani Prados, i el coordinador Juaky Rubio. La trobada ha servit per establir un primer contacte amb els jutjats de Figueres i començar a definir una relació de col·laboració continuada entre el centre educatiu i l’àmbit judicial.

L’objectiu del nou cicle és que la formació estigui plenament connectada amb la realitat dels jutjats i amb les necessitats del territori. En aquest sentit, des del centre es destaca que la implicació de totes les parts haurà de ser clau per consolidar una proposta útil i alineada amb les demandes reals del mercat laboral.

Un dels punts centrals del cicle seran les pràctiques en entorns professionals. La formació tindrà una durada total de 2.000 hores, de les quals 515 es faran en centres de treball. Aquesta estada permetrà a l’alumnat conèixer de primera mà el funcionament dels jutjats, participar en tasques de tramitació processal i familiaritzar-se amb el dia a dia del món judicial.

A més de l’aprenentatge pràctic, aquesta experiència també ha de facilitar el contacte directe amb professionals del sector i obrir la porta a futures oportunitats laborals, inclosa una possible incorporació a la borsa de treball dels jutjats.

Notícies relacionades

Amb aquesta nova oferta, l’Institut Cendrassos reforça la vinculació amb el territori i aposta per formar i retenir talent jove a l’Alt Empordà. El centre subratlla que el cicle també tindrà continuïtat acadèmica cap a estudis de grau superior, fet que amplia les opcions de futur de l’alumnat.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents