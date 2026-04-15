Un dispositiu de trànsit i en un bar sota vigilància policial de Figueres acaba amb cinc denúncies

Guàrdia Urbana, Mossos d’Esquadra i guia caní van actuar en diversos punts de la ciutat

Les imatges del dispositiu policial de trànsit i en un local Figueres

Les imatges del dispositiu policial de trànsit en un local Figueres / Ajuntament de Figueres

Eva Batlle

Eva Batlle

Figueres

La Guàrdia Urbana de Figueres, els Mossos d’Esquadra i un guia caní amb gos van desplegar aquest dimarts al vespre un dispositiu policial conjunt en diversos punts de la ciutat, en el marc d’un operatiu de control que també va incloure la inspecció d’un bar que l’Ajuntament considera conflictiu perquè se sospita que s’hi podria estar duent a terme algun tipus d’activitat il·legal.

Durant l’operatiu, que va constar de controls de trànsit en diversos punts de la ciutat amb presència del gos policia, els agents van identificar 19 persones i juntament amb el gos van registrar 13 vehicles. D'altra banda, també es va fer una inspecció al local situat al carrer de Nostra senyora de Lourdes.

Les armes prohibdes requisades / Ajuntament de Figueres

El balanç del dispositiu es va tancar amb dues denúncies per armes prohibides i tinença de drogues, així com amb tres denúncies de trànsit, segons informa el consistori.

Entre el material intervingut, els agents van requisar un puny americà, una navalla i un esprai de defensa.

A més, un dels vehicles controlats va acabar ingressat al dipòsit municipal, segons el resultat de l’actuació policial.

El dispositiu es va desenvolupar en diferents punts de la ciutat i s’emmarca en les actuacions coordinades de control i seguretat que els cossos policials duen a terme en espais o locals que generen preocupació per possibles irregularitats o activitats il·legals.

