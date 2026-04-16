Comencen les obres per regenerar les platges d'Empúries a l'Escala afectades pels temporals
L'actuació se centra a les del Moll Grec, el Portitxol i les Muscleres i compta amb un pressupost de 400.000 euros
Aquesta setmana s'han iniciat les obres per regenerar les platges del Moll Grec, el Portitxol i les Muscleres d'Empúries, a l'Escala (Alt Empordà). Es tracta de tres espais que han quedat afectats pels diversos temporals que ha patit la Costa Brava els darrers mesos. En total, el Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic -a través del Servei Provincial de Costes a Girona- destinarà 400.000 euros per refer aquestes tres platges, en una actuació emmarcada en una de global al litoral gironí i que s'enfila fins als 5,7 milions d'euros. Les successives borrasques registrades entre finals de 2025 i inicis de 2026 van provocar una regressió molt significativa d'aquestes platges, que obliguen a aquesta regeneració dels espais.
Les obres contemplen l'aportació de 7.272 metres cúbics de sorra, distribuïts entre les tres platges afectades. A partir de les recomanacions de l'Ajuntament de l'Escala, es prioritzarà la regeneració de la platja del Portitxol, amb més de 3.000 metres cúbics, atès el seu elevat impacte turístic i econòmic. De fet, es tracta d'una de les més concorregudes del municipi.
La platja del Convent rebrà 2.000 metres cúbics de sorra en les zones amb menor amplada de platja seca, mentre que la platja del Moll Grec també serà regenerada amb una aportació equivalent de 2.000 metres cúbics.
El material utilitzat per dur a terme l'actuació compleix les directrius del Ministeri per a la caracterització de materials de dragatge i la seva reubicació en el domini públic marítim-terrestre. La sorra prové d'una pedrera situada a uns quinze quilòmetres de la zona d'actuació, de jaciments propers a la desembocadura del riu Fluvià, fet que garanteix una composició mineral similar a la natural de les platges de Sant Martí.
Els treballs es van iniciar dilluns i tenen un termini d'execució estimat de sis setmanes, tot i que podria reduir-se. Per minimitzar l'afectació a la ciutadania, s'han establert dues zones concretes d'aportació de material: una al sector sud, a través de l'accés annex a l'Hostal Empúries per a la regeneració de la platja del Portitxol, i una altra al sector nord, a la zona propera a l'espigó de la platja de Sant Martí d’Empúries.
D'aquesta manera es produeixen talls puntuals del pas de vianants i ciclistes durant les operacions de descàrrega. Així mateix, les platges han estat temporalment tancades amb la col·laboració de l’Ajuntament de l’Escala i la Policia Local per garantir la seguretat durant l’execució dels treballs.
