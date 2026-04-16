Els detinguts de Llançà formaven part d'un clan familiar que venia droga al carrer

La denúncia d’un veí va destapar aquesta pràctica il·legal que va acabar amb els escorcolls de dos domiclis, on d'ells ocupat, on es van trobar droga i 3.000 euros en efectiu

Un moment de l'actuació policial antidroga a Llançà. / ajuntament de Llançà

Eva Batlle

Llançà

La investigació policial que ha acabat amb la detenció de dues persones a Llançà per tràfic de drogues, com ja va informar Diari de Girona aquesta setmana, es va iniciar arran de la denúncia d’un veí, que va alertar de la venda d’estupefaents en diferents punts del municipi i dels problemes d’inseguretat que això generava. A partir d’aquí, la Policia Nacional, amb la col·laboració de la Policia Local de Llançà, va començar les indagacions que han permès atribuir els fets a un clan familiar.

Es investigadors van comptar amb el suport de la Policia Local de Llançà, amb qui van establir diversos dispositius conjunts per comprovar que es venia droga al carrer. Aquestes vigilàncies van permetre verificar l’existència d’un grup familiar que es dedicava a la venda de diverses substàncies i que, a més, actuava de manera organitzada i jerarquitzada. Amb una estructura interna clara, en què cada membre tenia funcions concretes i repartides.

Amb autorització judicial del jutjat de Figueres, els agents van entrar el dia 13 d'abril en dos domicilis de Llançà, un dels quals estava ocupat de forma il·legal. En els escorcolls hi van localitzar cocaïna, marihuana, haixix i ketamina, així com 3.000 euros en efectiu  i material per pesar i fraccionar les substàncies.

Els arrestats, segons la informació facilitada per la policia, ja constaven amb diversos antecedents dels Mossos d’Esquadra per presumpte tràfic de drogues a petita escala. L’actuació ha permès desmantellar dos punts de venda situats al carrer Farella i a la carretera del Port de la Selva.

RRSS WhatsAppCopiar URL
