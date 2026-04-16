Ensurt per un incendi a la cuina d’un pis de Roses que omple de fum l'escala d'un edifici
Ha cremat la campana extractora i no s'han hagut de lamentar ferits
Els Bombers han treballat aquest dijous al migdia en un incendi a la cuina d’un pis de Roses. El foc s’ha declarat cap a dos quarts de tres en un domicili situat en un bloc de quatre plantes del carrer de Cristòfor Colom.
Fins al lloc s’hi han desplaçat tres dotacions dels Bombers, que en arribar han comprovat que l’alertant ja es trobava fora de l’habitatge. La dona no ha resultat ferida.
Segons han informat els Bombers, l’incendi s’ha concentrat a la cuina del pis i ha afectat la campana extractora. Els efectius també han revisat l’habitatge per comprovar que no hi hagués ningú a dins, amb resultat negatiu.
Un cop apagat el foc, en poc més d’un quart d’hora, els Bombers han iniciat les tasques de ventilació tant del pis com de l’escala de l’edifici, que havia quedat plena de fum.
A lloc també hi ha treballat la Policia Local de Roses i també s'hi ha desplaçat el SEM, que no ha hagut d'atendre ningú.
