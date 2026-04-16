ERC escull Xavier Amiel com a candidat a l’alcaldia de Figueres per al 2027
La militància local aposta per un perfil amb experiència municipal i arrelament a la ciutat per encetar una nova etapa política
La militància de la secció local d’Esquerra Republicana de Catalunya a Figueres ha escollit Xavier Amiel i Bosch com a candidat a l’alcaldia per a les eleccions municipals de 2027. La formació aposta així per un perfil amb trajectòria professional consolidada a la ciutat i experiència en la política municipal amb l’objectiu d’impulsar una nova etapa a la capital empordanesa. A les darreres eleccions Agnès Lladó va encapçalar la candidatura.
Amiel, nascut a Figueres l’any 1954, és farmacèutic especialista en anàlisis clíniques i bioquímica clínica, i ha desenvolupat tota la seva carrera professional a la ciutat. En l’àmbit polític, ha estat regidor durant els darrers set anys, inicialment amb la plataforma Canviem Figueres i, des del 2023, com a membre del grup municipal d’Esquerra Republicana.
Aquesta trajectòria li ha permès, segons destaca el partit, conèixer de prop el funcionament de l’Ajuntament i les necessitats de la ciutadania. El candidat defensa una manera de fer política basada en el diàleg i el consens, però també en la fermesa per garantir una gestió eficient i transparent.
“No es tracta només de gestionar el present, sinó de preparar el futur”, ha afirmat Amiel, que aposta per afrontar els reptes de ciutat amb experiència i criteri.
Habitatge i convivència als barris
Entre les seves prioritats hi figuren l’accés a l’habitatge, la dinamització econòmica, la convivència als barris, la seguretat i la sostenibilitat. En aquest sentit, considera que Figueres “té un potencial enorme”, però que cal abordar les mancances existents “amb rigor i determinació”.
El projecte que encapçalarà posa el focus en la gestió eficient dels recursos públics, l’enfortiment dels serveis municipals i la cohesió social, així com en el suport al desenvolupament econòmic local amb criteris de sostenibilitat.
Amiel ha assumit la candidatura amb “sentit de responsabilitat” i amb la voluntat de contribuir a fer “una ciutat més ordenada, més justa i amb més oportunitats per a tothom”.
Agnès Lladó va anunciar el novembre passat que no repetiria. Ho va fer en un comunicat a les seves seves xarxes socials en què explicava que "la vida són etapes, i la política també", i que és conscient que "la política es pot exercir des de molts àmbits". Tot i fer aquest "pas al costat", assegurava que continuaria defensant "amb convicció el projecte republicà", que considera "la millor opció per al futur de Figueres i del país". Va ser alcaldessa del 2019 al 2023.
Xavier Amiel (Figueres, 1954) és fundador i director dels Laboratoris Amiel des del 1981. Amb un grup de persones va impulsar Canviem Figueres per presentar una candidatura amb tres eixos: persones, territori i economia.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat