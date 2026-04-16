Figueres impulsarà la construcció de més de 1.000 pisos de lloguer assequible i incentius per rehabilitar-ne
L'equip de govern presenta un pla a cinc anys vista que busca reactivar l'habitatge a la ciutat
L'Ajuntament de Figueres preveu impulsar la construcció de 1.044 pisos de lloguer assequible en diferents sectors de la ciutat i incentius per fer-ne de nous i rehabilitar-ne. Aquestes són algunes de les 25 mesures que preveu el pla 'Viure a Figueres', que presentarà al ple monogràfic sobre habitatge que es farà aquest dijous a la tarda i que busca reactivar la construcció en cinc anys. Entre les zones on es preveuen les promocions, hi ha el Parc de les Aigües, el sector Ronda o els Cendrassos. L'alcalde, Jordi Masquef, diu que es tracta d'una "responsabilitat" compartida i afirma que cal apostar per la col·laboració publico-privada: "No pot recaure la solució en la sobreregulació".
Figueres vol impulsar la construcció d'habitatge públic i la rehabilitació del parc existent a la ciutat en els propers cinc anys. Per fer-ho, ha elaborat un pla que preveu un paquet de mesures per promoure la construcció de més d'un miler de pisos de lloguer social, tant per a joves com per a gent gran, ajuts a la rehabilitació, bonificacions en l'IBI i l'ICIO, l'actualització del cens d'habitatges buit per "mobilitzar-los" o l'adquisició de pisos a través dels 2,5 milions del Pla de Barris Figueres Oest i noves aportacions al Fons de Patrimoni del Sòl i Habitatge, que actualment compta amb 2,5 milions més.
L'equip de govern té previst presentar el pla en el marc del ple monogràfic sobre habitatge que se celebrarà aquesta tarda. Es tracta d'un "full de ruta" a cinc anys vista fins al 2030. En concret, el pla preveu 847 pisos de lloguer assequible; 78 de cooperatius o gestionats per entitats socials; 70 més per a persones grans i 49, que s'estan ja rehabilitant a l'edifici Rhodes a través de la cooperativa SociHabitat. Per zones, el Parc de les Aigües és el sector que n'aglutinarà més i, de fet, ja hi ha dues promocions d'INCASOL que tenen llicència. Aquí se n'hi faran 337, 51 dels quals ja estan en tramitació.
El segon sector que n'aglutinarà més serà el Ronda, on també es preveu la construcció del nou pavelló. Aquí s'hi preveu aixecar 198 pisos accessibles, 26 dels quals gestionats a través d'entitats socials. Als Cendrassos, se n'hi projecten 52 més, 26 també gestionats per entitats socials i 26 més de cooperatius. Aquest sector ja compta amb un pla parcial aprovat definitivament.
Al barri de la Marca de l'Ham, l'Ajuntament preveu desenvolupar-se en un solar municipal i fer una permuta d'un altre amb uns terrenys a tocar del CAP Masdevall per poder fer-n'hi 70 més. A més, hi ha diversos solars del SEPES, l'ens estatal del sol, on "ja han mostrat interès" a fer-ne. Aquí se n'hi projecten 268 més.
Masquef assegura que es tracta d'un problema "de país", que no només té la ciutat sinó que requereix la implicació de "tothom". Per això, diu que més enllà de les administracions públiques, creu que cal la col·laboració público-privada. Al seu entendre, la "sobreregulació" del parc d'habitatges disponible actualment no és la "solució", com tampoc ho pot ser "només" l'adquisició d'habitatge a través dels fons disponibles. En aquest sentit, diu que moltes de les promocions previstes estan treballades amb els diferents agents implicats (INCASOL, el Consorci Social, el SEPES i entitats socials). La voluntat és d'ara i fins al 2030 la majoria de les promocions estiguin engegades.
Doblar els ajuts a la rehabilitació
Paral·lelament, el govern municipal treballa en diverses línies per incentivar la construcció i rehabilitació de pisos. Per una banda, preveu duplicar en cinc anys els ajuts que actualment es donen per a la rehabilitació d'edificis passant dels 200.000 euros anuals que hi ha al pressupost d'enguany als 400.000. Sobre la rehabilitació de façanes, volen passar dels 150.000 actuals als 300.000 i dels 170.000 als 340.000 per millores a l'accessibilitat.
Pel que fa a la promoció de nous habitatges, s'incrementarà la bonificació de l'IBI als promotors que facin pisos d'obra nova o en rehabilitin. Actualment, compten amb una bonificació del 50% que passarà al 75%. L'ICIO de noves construccions de protecció oficial destinades al lloguer o la compra es mantindrà en el 50%.
Agilitzar les llicències d'obra
D'altra banda, preveuen mobilitzar habitatges buits amb mesures com el reforç de la borsa municipal de lloguer social o l'actualització del cens de pisos buits per poder aplicar recàrrecs de l'IBI a grans tenidors. A més, planteja agilitzar la tramitació de llicències d'obra per "reduir terminis" i facilitar els processos.
L'equip de govern també té la mirada posada en la inversió de 2,5 milions per adquirir habitatges dins el Pla de Barris de la zona oest i demanar-ne un de nou al centre històric de cara a futures edicions.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat