Un incendi en un transformador d'Endesa deixa sense llum part d'un sector de Figueres
L'ajuntament informa que la reparació podria allargar-se entre tres i quatre hores
Un incendi en un transformador d’Endesa situat al carrer Riumors de Figueres -entre el carrer Migdia i el de Sant Antoni- ha deixat aquest dijous sense subministrament elèctric part del sector.
Fins al lloc s’hi han desplaçat els Bombers, que han pogut apagar el foc que s'ha declarat aquest migdia i han evitat que anés a més, mentre que operaris de la companyia treballen per resoldre l’avaria.
Segons les primeres previsions, la reparació completa podria allagar-se entre tres i quatre hores, de manera que l’afectació al servei es podria allargar durant bona part de la jornada, informa l'ajuntament de Figueres.
