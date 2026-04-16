Un incendi en un transformador d'Endesa deixa sense llum part d'un sector de Figueres

L'ajuntament informa que la reparació podria allargar-se entre tres i quatre hores

Diverses dotacions dels bombers en una foto d'arxiu / Diari de Girona

Eva Batlle

Figueres

Un incendi en un transformador d’Endesa situat al carrer Riumors de Figueres -entre el carrer Migdia i el de Sant Antoni- ha deixat aquest dijous sense subministrament elèctric part del sector.

Fins al lloc s’hi han desplaçat els Bombers, que han pogut apagar el foc que s'ha declarat aquest migdia i han evitat que anés a més, mentre que operaris de la companyia treballen per resoldre l’avaria.

Segons les primeres previsions, la reparació completa podria allagar-se entre tres i quatre hores, de manera que l’afectació al servei es podria allargar durant bona part de la jornada, informa l'ajuntament de Figueres.

