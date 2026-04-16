Noves accions per protegir la duna litoral a Empúries

Els treballs inclouen l’eliminació d’espècies invasores i mesures per preservar aquest hàbitat

Tasques de recuperació de la duna litoral, a l'Escala.

Tasques de recuperació de la duna litoral, a l'Escala. / Ajuntament de l'Escala

Redacció

Redacció

L'Escala

L'Escala porta a terme a Empúries actuacions per a protegir la duna litoral i reforçar la resiliència de les platges.

Els treballs, finançats amb fons europeus Next Generation, inclouen l’eliminació d’espècies invasores i mesures per preservar aquest hàbitat fràgil

Els treballs formen part del projecte “Platges resilients d’adaptació al canvi climàtic, millora paisatgística i fixació de les dunes” que es preveu que estigui enllestida abans de l’estiu.

Eliminació d’espècies invasores

La primera fase s’ha centrat en l’erradicació de flora exòtica invasora que s’ha anat estenent els darrers anys sobre la sorra, especialment l’anomenada ungla de gat, una espècie que altera l’equilibri dels ecosistemes dunars.

Segons ha explicat el regidor de Medi Ambient, Rafel López, el projecte busca consolidar unes platges “resilients, capaces de fer front als efectes del canvi climàtic i als fenòmens meteorològics”, així com protegir i fixar els espais de dunes.

Millores de protecció i senyalització

A més de retirar la vegetació invasora, el projecte inclou la millora de la delimitació de les dunes i de la senyalització per advertir els usuaris que es tracta d’un hàbitat fràgil i que cal evitar-hi l’accés.

També està prevista la instal·lació de noves xarxes de retenció de sorra en diversos punts per afavorir la consolidació del sistema dunar i evitar-ne l’erosió.

Inversió de 87.000 euros

L’actuació compta amb una inversió d’uns 87.000 euros i s’emmarca en el programa de Plans de Sostenibilitat Turística en Destinacions, dins el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), finançat amb fons europeus NextGenerationEU.

