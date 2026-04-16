Tres lladres teloners intenten robar la càrrega d'un camió a la Jonquera i fugen en ser descoberts

Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets després que tres lladres forcessin el precinte del semiremolc

Agents dels Mossos d'Esquadra, en una imatge d'arxiu. / Mossos d'Esquadra

Eva Batlle

Els lladres teloners, especialitzats a obrir remolcs o tallar-ne la lona per robar la mercaderia dels camions, van tornar a actuar aquest dissabte a la Jonquera. En aquest cas, però, van haver de fugir amb les mans buides després de ser descoberts pel conductor del vehicle.

Els fets es remunten a la nit de l’11 d’abril, poc abans de la mitjanit. Un camioner que estava estacionat en un aparcament al costat d’una benzinera de l’N-II, al nucli de la Jonquera, dormia a l’interior del vehicle pesant quan va sentir sorolls al semiremolc.

En girar-se per comprovar què passava, va sorprendre tres individus, que van fugir ràpidament en veure’s descoberts.

Després de revisar el vehicle, el conductor va constatar que els lladres havien forçat el precinte del semiremolc, tot i que finalment no s’havien endut cap mercaderia.

El xofer va denunciar els fets als Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació per intentar identificar els autors.

Els Mossos mantenen activat el pla Kanpai Pista, adreçat a combatre els teloners i altres delinqüents que actuen a les vies ràpides. A la Jonquera, però, aquest tipus de robatoris no es concentren només a l’AP-7, sinó també en altres vies com l’N-II, aprofitant l’alt volum de trànsit internacional de tràilers i mercaderies.

ERC escull Xavier Amiel com a candidat a l'alcaldia de Figueres per al 2027

Un nou mètode científic descobreix l'arbre més alt de Catalunya: un plàtan de 54,55 metres

Hinojosa eleva la facturació fins als 847 milions d'euros després d'invertir més de 60 milions

SOS Costa Brava recapta fons per tres jornades de vigilància a les cales, documentar infraccions i presentar denúncies

Els detinguts de Llançà formaven part d'un clan familiar que venia droga al carrer

L'hotel Las Arenas acull una nova edició dels Premis Empresa de l'Any Banc Sabadell

Històries inspiradores: Columbus Venture Partners, el fons espanyol que converteix la ciència en indústria i teràpies reals

Finançar per començar a optimitzar el flux diari de la teva empresa

