Tres lladres teloners intenten robar la càrrega d'un camió a la Jonquera i fugen en ser descoberts
Els Mossos d’Esquadra investiguen els fets després que tres lladres forcessin el precinte del semiremolc
Els lladres teloners, especialitzats a obrir remolcs o tallar-ne la lona per robar la mercaderia dels camions, van tornar a actuar aquest dissabte a la Jonquera. En aquest cas, però, van haver de fugir amb les mans buides després de ser descoberts pel conductor del vehicle.
Els fets es remunten a la nit de l’11 d’abril, poc abans de la mitjanit. Un camioner que estava estacionat en un aparcament al costat d’una benzinera de l’N-II, al nucli de la Jonquera, dormia a l’interior del vehicle pesant quan va sentir sorolls al semiremolc.
En girar-se per comprovar què passava, va sorprendre tres individus, que van fugir ràpidament en veure’s descoberts.
Després de revisar el vehicle, el conductor va constatar que els lladres havien forçat el precinte del semiremolc, tot i que finalment no s’havien endut cap mercaderia.
El xofer va denunciar els fets als Mossos d’Esquadra, que han obert una investigació per intentar identificar els autors.
Els Mossos mantenen activat el pla Kanpai Pista, adreçat a combatre els teloners i altres delinqüents que actuen a les vies ràpides. A la Jonquera, però, aquest tipus de robatoris no es concentren només a l’AP-7, sinó també en altres vies com l’N-II, aprofitant l’alt volum de trànsit internacional de tràilers i mercaderies.
- Orriols, a Illa: “Gràcies pels pressupostos i per haver desarticulat el PSC a Ripoll; ha sigut una jugada mestra”
- Aquest és el restaurant 'secret' d'Alexia Putellas a la Costa Brava
- «La llevadora em va respondre: tenim fills per eixamplar l’amor»
- «Les estupideses que ha comès l'esquerra són innumerables»
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Els Mossos informen al jutjat dels crims de Susqueda que no poden acabar la investigació perquè el pantà té massa aigua
- Protecció Civil demana definir 'zones segures' als municipis afectats per una 'improbable' ruptura de Susqueda
- Som Energia ven la seva planta de biogàs a Lleida després de més de deu anys d’activitat