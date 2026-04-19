Un projecte acosta la lectura als interns més vulnerables de Puig de les Basses
Una biblioteca, amb materials més visuals, vol ser un espai per potenciar l'autonomia i treballar el vincle entre ells
La biblioteca de la Unitat d'Intervenció Compensatòria (UIC) del Centre Penitenciari Puig de les Basses s'ha consolidat com un espai per acostar la lectura als interns més vulnerables. Impulsat fa un any, el projecte no només promou l'hàbit lector, sinó que també fomenta l'autonomia, amb interns que gestionen el préstec de llibres, i afavoreix la reflexió i la interacció entre ells. La bibliotecària del centre ha adaptat la selecció de materials a les necessitats del mòdul, amb més revistes i novel·les gràfiques. "Ens ajuda a desconnectar del que es viu aquí dins", ha explicat l'Aitor, un dels responsables. "Els llibres sempre m'han portat tranquil·litat", ha afegit l'Eduardo, també implicat en la gestió.
El projecte va néixer fa un any, poc temps després de la posada en marxa de la Unitat d'Intervenció Compensatòria (UIC) del Centre Penitenciari Puig de les Basses, que és un mòdul específic destinat a atendre de manera temporal persones en situació de vulnerabilitat, com ara casos de discapacitat intel·lectual, trastorns mentals, addiccions severes o fragilitat emocional o física.
En una de les sales de la unitat s'hi va instal·lar un armari amb llibres i revistes que els interns poden demanar en préstec. L'objectiu és oferir "un oci saludable vinculat a la lectura" i "un espai de tranquil·litat i de reflexió", com ha explicat a l'ACN la Carla, terapeuta ocupacional a la unitat. "És una unitat molt petita i vam aprofitar aquest espai per apropar-hi la biblioteca central", ha afegit.
A més dels llibres, l'espai també té jocs per afavorir la interacció entre les persones internes a la UIC.
Gestió per part dels interns
Un dels eixos centrals del projecte és el "rol actiu" dels interns. Dues o tres persones s'encarreguen de la gestió de l'espai: ordenen els materials, registren els préstecs, expliquen el funcionament als nous usuaris i atenen les seves demandes. D'aquesta manera, es busca "potenciar l'autonomia, l'autoestima i l'empoderament", ha apuntat la Carla, facilitant que siguin els mateixos interns que proposin idees i les duguin a terme.
Segons la terapeuta ocupacional, les persones que utilitzen aquest servei acostumen a tenir un hàbit lector previ, tot i que un dels reptes és ampliar-ne l'abast i arribar a més usuaris.
Des del punt de vista terapèutic, la psicòloga de la Unitat, Meritxell, ha destacat que el principal benefici és "una obertura a l'exterior i cap al món". "És una biblioteca petita, però la tenen molt a l'abast, sense necessitat de sortir del mòdul", ha assegurat.
"Desconnectar"
L'Eduardo és un dels interns responsables de l'espai. S'encarrega de mantenir l'ordre, gestionar els préstecs i proposar temes amb l'acompanyament de la terapeuta. També orienta altres companys en la tria de lectures. Tot i no ser lector habitual, ha assegurat que la presència dels llibres "sempre li ha aportat tranquil·litat".
En la mateixa línia, l'Aitor, també col·labora amb la gestió, recomana llibres i destaca que aquest espai els ajuda a "desconnectar de tot el que tenen a dins". Ell sí que és lector des de fa anys i ha detallat que li agrada llegir llibres de psicologia.
Fons adaptat
El fons bibliogràfic s'ha adaptat a les característiques de la unitat. Segons la bibliotecària del centre, la Blanca, es va fer una tria específica amb materials més visuals i accessibles, com ara revistes, còmics i novel·les gràfiques. També documents "que facilitin l'expressió d'emocions", ha detallat.
Tot i això, els interessos dels interns són diversos i inclouen des de guies de viatge fins a novel·les de diferents gèneres o atles visuals. A més, a través d'un sistema de suggeriments, els interns s'organitzen per demanar nous títols a la biblioteca central.
La Blanca ha destacat que aquest espai actua com un "primer pas" cap a la biblioteca general del centre, més gran i compartida amb més persones. "Els ajuda a socialitzar i a familiaritzar-se amb el funcionament d'una biblioteca quan siguin fora d'aquí", ha detallat.
Altres activitats
"La base és la biblioteca, però a partir d'aquí poden sorgir més activitats", ha explicat la Carla. De fet, durant uns mesos, es van organitzar sessions de debat. L'activitat començava durant la setmana, quan s'escollia el tema i els interns havien de llegir i recopilar informació. I culminava els divendres a la tarda on, durant una hora, debatien sobre la temàtica. Entre les qüestions tractades hi havia el canvi climàtic o el paper de les dones a l'esport.
"És una activitat que no només ajuda a passar el temps, sinó també a estructurar-se: han de pensar el tema, buscar informació i explicar-la perquè els altres l'entenguin", ha destacat la Meritxell. "En aquesta unitat, les habilitats relacionals sovint són un repte, i aquestes dinàmiques han estat molt útils per treballar-les", ha conclòs.
- Mor l’actriu Nadia Farès després d’una setmana en coma per un accident en una piscina
- Set discoteques de Lloret de Mar, Platja d’Aro i Empuriabrava, candidates a entrar entre les 100 millors del món
- Cacen a Platja d'Aro dos membres d'un grup especialitzat a buidar caixes registradores
- SOS Costa Brava porta als tribunals la urbanització de la Muntanya de Sant Sebastià de Llafranc
- Citen a declarar tres persones per penjar cartells i estelades a Sant Martí Vell
- Trets, cops i un cotxe encastat en una baralla multitudinària a Aiguaviva Parc de Vidreres
- La Seguretat Social es posa seriosa: obliga a tornar la pensió als jubilats que facin això
- Una plaça d’aparcament fa créixer més d’un 7% el preu d’un pis a Girona